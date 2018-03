Grenzach-Wyhlen Euro-Airport: Mit dem Zug zum Flughafen

Der Anschluss zum Basler Euro-Airport ist wichtiges verkehrspolitisches Projekt. Die Finanzierung steht allerdings noch in den Sternen.

Basel (ama) Der Schienenschluss des Basler Euro-Airport (EAP) ist nach Auffassung von Hans-Peter Wessels das wichtigste verkehrspolitische Projekt für den Kanton Basel-Stadt und die gesamte Region. Es diene nicht nur den Passagieren und Beschäftigten des EAP, das sagte der Basler Baudirektor jetzt im Rat des Triantionalen Eurodistricts (TEB), sondern sei zugleich unerlässlich für das Konzept einer enger vertakteten trinationalen S-Bahn, dies auch mit Blick auf die angestrebte unterirdische Verbindung von in Basel aufeinandertreffenden Schienensträngen, das sogenannte Herzstück.

Die Finanzierung des Bahnanschlusses, der nach einer in die Jahre gekommenen Schätzung 220 Millionen Euro kosten soll, steht nach wie vor in den Sternen. Zuletzt war das Projekt durch den sogenannten „Rapport Duron“ ins Wanken geraten, der wichtige französische Infrastrukturvorhaben der nächsten zwanzig Jahre auflistet und jetzt auch Anlass für den Districtsrat war, das Thema erneut zu behandeln. Nur in dem mit Abstand teuersten der drei Szenarien im Bericht kommt der Bahnanschluss des Flughafens vor und auch das nur mit einem Finanzierungsanteil von 20 Prozent. Basel ist alarmiert, zieht jetzt aber die Regionalverkehrskarte und erinnert die Nachbarn daran, dass nicht allein rund 75 Prozent der EAP-Arbeitsplätze Franzosen innehätten, sondern auch der Elsässer Bahnverkehr insgesamt profitieren würde.

So sollen nach derzeitiger Planung über den vorgesehenen sechs Kilometer langen Abzweig zwischen Saint-Louis und Bartenheim sechs Züge pro Stunde und Richtung fahren. Möglich würde das, weil die Hochgeschwindigkeitszuge TGV und der Güterverkehr weiter über die alte Strecke und so an den S-Bahnen vorbeifahren könnten. Während die Duron-Kommission aber für den Schienenanschluss in nächster Zeit keinen Bedarf sieht und auf die angespannte Finanzlage Frankreichs verweist, hebt sie gleichzeitig die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für das Gesamtsystem hervor. Als prioritär markiert der Bericht hier allerdings bisher nur Verkehrsknoten in Paris, Lyon und Marseille sowie eine Verbindung zwischen Bordeaux und Toulouse.

Von Schweizer Seite wird regelmäßig darauf hingewiesen, dass in der Großregion Grand Est ein großes Interesse am Schienenanschluss bestehe. Ein Referent aus Frankreich hatte sich für die Districtsrats-Versammlung dennoch nicht gefunden. Auch das in Reaktion auf den Duron-Bericht jüngst noch einmal nach Paris adressierte und, so Wessels, „überaus deutlich formulierte“ Schreiben mit der Unterschrift des Grand-Est-Präsidenten Jean Rottner ändert an der Zurückhaltung nichts. Auch von den TEB-Räten äußerte sich nur Philippe Kniebiely, Stadtrat in Saint-Louis und Direktor des Naturschutzgebiets Petite Camargue Alsacienne, zum Thema. Er wies allerdings darauf hin, dass eine Verlängerung der neuen Tram3 aus Basel bis zum EAP das Einfachste sei. Diskutiert wird über das Projekt schon lange, daran erinnerte der Districträte Regio Basiliensis Geschäftsführer Manuel Friesecke. Die erste Arbeitsgemeinschaft zum Schienenanschluss des 1946 auf französischem Terrain gebauten Flughafens wurde 1968 ins Leben gerufen. Jahre nach Helmut Kohl hatte der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger geäußert, er könne sich eine Beteiligung des Landes in Höhe von zehn Millionen Euro vorstellen. Wessels: „In Baden-Württemberg muss man die Leute ab und an daran erinnern, dass es eine Zusage gibt.“