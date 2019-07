von sk

Herr Eckermann, wie ist die Idee für diese besondere Radtour entstanden?

Es gab eigentlich zwei Auslöser: Ich bin seit vier Jahren Botschafter der Bundesverbands Kinderhospiz und habe in diesem Zusammenhang im Sommer 2018 beim Kinder-Lebens-Lauf, der durch ganz Deutschland führt, eine Etappe übernommen. Danach habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter Urlaub an der Nordsee gemacht. Wir waren einen Tag auf Sylt und ich fand die Insel einfach wunderschön. Auf dem Rückweg hatte ich dann die Idee, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren und das mit einer Spendensammlung für den Bundesverband Kinderhospiz zu verbinden.

Und wieso starten Sie gerade in Grenzach-Wyhlen?

Zunächst war nur das Ziel der Tour klar, Sylt. Das ist der nördlichste Punkt Deutschlands. Eigentlich wollte ich in meiner Heimatgemeinde, Endingen am Kaiserstuhl, starten, aber das wäre irgendwie keine runde Sache. Zum nördlichsten Punkt braucht es den südlichsten Punkt, und das ist Grenzach-Wyhlen. So kam die Strecke von 1100 Kilometern zustande.

Die fährt man nicht mal eben so. Sind Sie denn ein passionierter Radfahrer?

Ich fahre freizeitmäßig Rad, nehme aber nicht an Wettkämpfen teil.

Wie bereiten Sie sich auf die lange Tour vor?

Ich werde bis zu 150 Kilometer am Tag mit meinem Rennrad fahren, damit ich nach elf Tagen in Sylt ankomme. Das ist keine sehr außergewöhnliche sportliche Leistung, aber ich werde das elf Tage lang am Stück machen, und da braucht es schon eine gewisse Vorbereitung. Darum bin ich in den vergangenen Monaten sehr viel mit meinem Rennrad gefahren, insgesamt habe ich in diesem Jahr schon um die 4000 Kilometer zurückgelegt.

Sie rechnen also damit, dass Sie nach elf Tagen angekommen sind?

Ich muss es tatsächlich in elf Tagen schaffen, denn dann werde ich in Sylt erwartet. Ich habe die Aktion seit Oktober 2018 in den sozialen Medien und anderen Plattformen stark beworben und sie hat große Aufmerksamkeit erreicht. Darum habe ich nun auch schon viele Treffen entlang der Strecke vereinbart, etwa mit Bürgermeistern und Bundestagsabgeordneten. Außerdem besuche ich ein Kinderhospiz in Bielefeld. Die Tage sind alle durchgeplant und gut gefüllt. Die gefährlichste Unbekannte an der ganzen Aktion ist natürlich das Wetter. Wenn es zu heiß wird, habe ich aber immer die Möglichkeit, schon früh morgens mit meiner Tour zu beginnen. Temperaturen um die 30 Grad wären traumhaft. Durch den Fahrtwind kommt einem das gar nicht so heiß vor.

Sie wollen mit der Aktion den Bundesverband Kinderhospiz bekannter machen und Spenden für diesen sammeln. Welchen Hintergrund hat das?

Das hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Bei der Geburt meiner Tochter vor knapp fünf Jahren schwebte meine Frau plötzlich in Lebensgefahr. Dieses Ereignis war für uns sehr einschneidend und ich hatte das Gefühl, etwas zurückgeben zu wollen. So bin ich dem Bundesverband Kinderhospiz beigetreten und wurde dann dessen Botschafter. Meine Frau und meine Tochter sind aber mittlerweile wohlauf.

In welcher Form kann man spenden?

Da gibt es zwei Möglichkeiten. Auf der Homepage der Spendenaktion kann man sich für eine Spende pro Kilometer eintragen. Es geht los bei einem Cent. Wer das macht, spendet also insgesamt elf Euro für die ganze Strecke. Das Geld geht zu 100 Prozent an den Bundesverband. Mittlerweile haben sich schon 300 Spender eingetragen. Man kann die Spende natürlich auch direkt an die Organisation überweisen.

Wann und wo genau geht die große Tour los?

Ich starte am Mittwoch, 31. Juli, um 8.30 Uhr beim Betonwerk Holcim. Das ist der südlichste Punkt Baden-Württembergs. Bürgermeister Tobias Benz und weitere Bürger werden dabei sein. Auf der ersten Etappe, die mich nach Endingen führt, begleiten mich acht Radfahrer, den Rest der Strecke lege ich alleine zurück. Am Abend werde ich in Endingen den bisherigen Spendenstand bekanntgeben. Wenn ich in Sylt angekommen bin, fahre ich übrigens mit dem Zug zurück und brauche danach bestimmt erst einmal Urlaub (lacht).

Fragen: Elena Borchers