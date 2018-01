Grenzach-Wyhlen Einzelhändler sehen eine schlechte Frequenz

Von einem „durchschnittlichen Weihnachtsgeschäft“ sprach Joachim Schlageter, der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins.

Die Gewerbetreibenden haben mit dem Onlinehandel eine immer stärker werdende Konkurrenz bekommen und freuen sich nun insbesondere in Grenzach auf neue Magneten. Der Verein will sich auch weiter in die Planung der Neuen Mitte einmischen.

Besonders in Grenzach habe man 2017 deutlich gespürt, dass Frequenz auf der Straße fehle, meinte Schlageter im Gespräch. Der Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV) fühlte sich zeitweise „an den Wilden Westen erinnert“, nur über die Straße wehende Büsche hätten noch gefehlt. Ihm und auch anderen Einzelhändlern sei aufgefallen, dass immer weniger Passanten zu sehen waren. „Darum begrüßen wir es sehr, dass in die Räume des ehemaligen Edeka-Neukauf-Marktes ein dm-Drogeriemarkt einzieht“, sagte er.

Auch auf der Neuen Mitte Grenzach ruhen viele Hoffnungen. Wichtig ist es den Gewerbetreibenden, dass die Gemeinde den Investoren gegenüber konsequent bleibt. Das Siegerkonzept aus dem Architektenwettbewerb, das einen Stadthain mit unterirdischer Garage und einer Mischung aus Einkaufen, Wohnen und Aufenthalt vorsieht, soll nicht verwässert werden. Dafür hat der HGV eine zweiseitige Stellungnahme verfasst und vor der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Bürgermeister abgegeben. Besonders wichtig ist den Gewerbetreibenden das zentrale, unterirdische Parkhaus. Dieses solle möglichst ein großes Parkhaus statt mehrere kleiner sein. Ideal wären kostenlose Parkplätze. Wie im Ursprungskonzept vorgesehen, wünscht sich der Verein eine Zufahrt von Süden von der Scheffelstraße, von Westen Seidenweg und von Norden von der bestehenden B 34.

Schlageter meinte, man solle bei der Neuen Mitte ruhig auch groß denken. Man könne sich gar eine direkte Zufahrt von der Umgehungsstraße aus in die Tiefgarage vorstellen, um die neue Mitte anzubinden. Die Frage sei natürlich, wer das zahle. Schlageter sieht aber die Möglichkeit, dass auch Investoren eine solche Anbindung interessant finden könnten.

Auch die Neue Mitte in Wyhlen gehöre zu den zentralen Aufgaben, die der Verein für die Gemeinde sehe, wobei laut Schlageter dort aufgrund der bestehenden Geschäfte die Frequenz ohnehin aktuell besser als in Grenzach sei.

In beiden Orten würde man keinen nennenswerten Rückgang der Schweizer Kundschaft spüren, sagte er auf Nachfrage. Man habe vor allem Stammkunden aus der Schweiz. Schnäppchenjäger aus dem Nachbarland würden ohnehin eher in größere Geschäfte und im Lebensmittelhandel einkaufen, sodass auch der sich verändernde Frankenkurs keinen Unterschied mache. „Die Kunden, die zu uns kommen, wollen Service. Und den bieten wir jetzt wie früher.“

Service ist auch das Mittel, das man nach Schlageters Meinung gegen die Konkurrenz aus dem Internet einsetzen muss. „Und dazu die Aufenthaltsqualität in der Umgebung“, spielte er noch einmal auf die Neue Mitte Grenzach an. Wenn die Leute sich dort auch in einem Café treffen könnten, würden sie vielleicht auch direkt vor Ort einkaufen.

Im laufenden Jahr 2018 möchte der HGV wieder im Rahmen einer Leistungsschau auf seine Mitglieder und deren Geschäfte aufmerksam machen. Wie bei der vorigen Auflage sollen knapp 50 Stände in und vor der Hochrheinhalle aufgebaut werden. Von Freitagmittag bis Sonntagabend werden dann die Betriebe ihr Angebot vorstellen, während zusätzlich ein Rahmenprogramm die Besucher unterhält. „Es wird wie eine kleine Regiomesse“, meinte Schlageter.

Für die Stände vorgesehen sind vornehmlich Mitgliedsbetriebe. Aber auch andere könnten dazu stoßen. Die Leistungsschau ist für Oktober vorgesehen. Von rund 600 Gewerben in Grenzach-Wyhlen sind 120 Mitglieder des HGV. „Das ist ein guter Schnitt“, meinte Schlageter. Viele der anderen Betriebe seien Ein-Mann-Betriebe. „Firmen, die man kennt, sind meist auch Mitglieder bei uns.“

Nachdem Schlageter einen Teil der Organisationsarbeit für den letzten Weihnachtsmarkt in jüngere Hände gegeben hatte, wurde gerätselt, ob ein genereller Rückzug anstehen könnte. Schlageter verneint. „Wenn jemand Interesse zeigt, gebe ich gerne ab. Ich werde auch in 20 Jahren nicht mehr Vorsitzender sein, aber ansonsten mache ich das gerne“, sagte er.