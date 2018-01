Grenzach-Wyhlen Ein Kalender für die indische Religionsgemeinschaft Jaina aus Grenzach-Wyhlen

Der Jahreskalender von Thomas Dix mit Fotos aus der Gemeinde Grenzach-Wyhlen findet wieder guten Zuspruch. Doch er hat einen weiteren Kalender herausgebracht.

Doch der in Grenzach lebende Berufsfotograf hat noch einen weiteren Jahreskalender hergestellt, der allerdings vor Ort nicht erhältlich ist. Auftraggeber sind die „Jaina“, eine aus über 70 Organisationen bestehende Vereinigung einer indischen Religionsgemeinschaft mit weltweit etwa fünf Millionen Anhängern.

Zum Grundverständnis des Jainismus gehören Gewaltlosigkeit und Vegetarismus. Bei seinen Indien-Reisen hatte Thomas Dix Gelegenheit, zwei der bedeutendsten Jaina-Tempelanlagen in Rajasthan fotografieren dürfen: den Dharna Vihara in Ranakpur und die Dilwara Tempel auf Mont Abu.

Die Anlage in Ranakpur wurde nach 64-jähriger Bauzeit 1441 eingeweiht, die Tempel auf Mount Abu stammen aus dem Jahr 1149 und 1231. Als Werkstoff wurde Marmor verwendet, der so filigran bearbeitet worden ist, dass man fast den Eindruck von Holzschnitzereien hat. Der Überlieferung nach sollen die Steinmetze jeden Tag nach der Menge des angefallenen Marmorstaubes entlöhnt worden sein.

Fotos auf 34 Kalenderblätter

Thomas Dix stellte nun eine Auswahl seiner Fotos auf 34 Kalenderblättern zusammen, die Auflage beträgt immerhin 14 000 Exemplare. Wer Interesse hat, mehr über den Jainaismus zu erfahren, kann dazu auch bei Thomas Dix den von ihm produzierten Bildband die Tempel von Mount Abu und Ranakpur beziehen. Die Kontakte zu den Jaina entstanden 2007, als Thomas Dix Gast der alle zwei Jahre in Nordamerika stattfindenden Jaina-Convention in New Jersey war. Damals hatten die Veranstalter die Halle mit bis zu mehreren Metern langen Bannern seiner Aufnahmen der Tempelanlagen dekoriert.