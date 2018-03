Grenzach-Wyhlen Drehorgel: Geliebte alte Leier

Karlheinz Schweizer hat sich nach der Pensionierung einen Traum erfüllt und Drehorgeln gekauft.

Grenzach-Wyhlen (bbu) Karlheinz Schweizer hat eine Passion für Drehorgeln. „Ich hätte schon immer gerne welche gehabt; und jetzt, als Frührentner, konnte ich mir diesen Traum erfüllen“, erzählt der 64-Jährige in seinem Wohnzimmer. Dort stehen seine zwei Prachtstücke, eine Jäger & Brommer aus Waldkirch aus Massivnussbaumholz und eine hellgrüne Deleika (Deutscher Leierkasten) aus dem mittelfränkischen Dinkelsbühl.

Schweizers Wohnzimmer verrät auf den ersten Blick auch seine ältere Sammelleidenschaft: Die Wände hängen voller Schwarzwälder Pendel- und Flötenuhren, die der ehemalige Automechaniker für Lastwagen und Baumaschinen größtenteils selbst repariert hat. Auch die beiden Orgeln sind echte Sammlerobjekte, mit denen sich Schweizer einen Jugendtraum erfüllte: Im Januar 2015 kaufte er seine erste Drehorgel in der Nähe von Karlsruhe, noch vor den heutigen beiden. „Ich fuhr hin, obwohl ich vom Verkäufer gewarnt worden war, dass sie kaputt sei“, erinnert sich Schweizer. Doch in den erfahrenen Händen eines Sammlers kann eine solche Drehorgel nach der Reparatur mehr wert sein als vorher. Und Schweizer war es ehrlich gesagt sowieso um die Papierrolle gegangen und er verkaufte die Orgel wieder.

Denn sie ist das Herz der Drehorgel; ohne sie gibt es keine Musik. Die auf der Papierrolle (heute oft aus belastbarerem Kunststoff) eingestanzten Löcher geben der Mechanik in der Orgel die Befehle, wann welche der 31 Pfeifen gespielt werden soll, um die Melodie zu erzeugen. Und diese Walzen sind extrem teuer: Aktuell gibt es eine Walze mit einem Lied für rund 50 Euro, liest Schweizer aus dem Katalog vor: „An Weihnachten gibt es Angebote mit 100 Liedern für 650 Euro.“ Tatsächlich gibt es seit rund 30 Jahren elektronische Varianten, bei denen die Lieder auf einem eigens hergestellten Datenträger gespeichert sind, der durch einen Akku mit Strom versorgt wird – am Preis pro Lied hat sich aber kaum etwas geändert.

Die nächste Orgel, die sich Schweizer kaufte, die Deleika, hat beides, Walze und Datenspeicher. Mit ihr hatte er kürzlich seinen ersten Auftritt beim 3000-Schritte-Spaziergang in Rheinfelden. Mit 19 Kilo ist sie laut Schweizer gerade noch so leicht, dass er sie alleine transportieren kann. Den Wagen, auf dem sie steht, hat er ebenfalls als Antiquität erworben: ein alter Leiterwagen von deutschen Flüchtlingen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ursprünglichen Holzräder mit Eisenreifen ersetzte er allerdings durch Vollgummiräder, auch wenn das mehr Gewicht bedeutete: „Zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster wären Eisenräder eine Katastrophe.“

In den 1970ern begann laut Schweizer der Niedergang der Drehorgel; erst Mitte der Achtziger sei wieder Leben in die Szene gekommen. Heute gebe es in Deutschland keine zehn Firmen mehr, die Drehorgeln herstellten. Das Zentrum der Region war Waldkirch, wo die Firma Bruder produzierte. Seit 1988 führt die Firma Jäger & Brommer die Handwerkstradition fort – und Schweizer ist sehr glücklich, dass er aus diesem Hause eines von 20 Exemplaren einer Sonderedition erwerben konnte.

Seine dritte Orgel wurde 2006 zum 200-Jahr-Jubiläum der Waldkircher Drehorgelkultur durch die Firma Bruder gebaut. Sie hat wie alle Drehorgeln aus Waldkirch keine Elektronik – dafür kann man die Papierrolle rückwärts drehen, wie Schweizer demonstriert. So könne man bequem zum Anfang eines Liedes zurückspulen, ohne die Rolle herauszunehmen. Die Orgel ist aber aus einem anderen Grund so speziell: Wenn Schweizer vorne eine Klappe öffnet, tanzen dort drei Paare in Schwarzwälder Tracht in einem Spiegelsaal. Es waren die letzten Figurendrehorgeln, die Jäger & Brommer herstellte. Die drei handgefertigten Tanzpaare drehen sich sogar unterschiedlich schnell und wirken so sehr dynamisch. Wer bekommt da keine Lust, mitzutanzen, wenn Karlheinz Schweizer seine Jäger & Brommer zum ersten Mal in der Öffentlichkeit spielt? – Bisher hat er sich seien Schatz dafür noch aufgehoben.

