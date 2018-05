Grenzach-Wyhlen Dieter Zeh: Das Besondere zieht ihn an

Seit 60 Jahren spielt Dieter Zeh als Organist der evangelischen Landeskirche, 50 Jahre davon in der Kirchengemeinde Grenzach

Musikalisch besonders ausgestaltete Gottesdienste, Oratorienaufführungen und vielerlei andere kirchenmusikalische Höhepunkte gehören seit Langem zur evangelischen Gemeinde Grenzach. Initiator und Gestalter ist Dieter Zeh. Gleich drei runde Jahreszahlen stehen in diesen Wochen für sein Wirken. Seit nunmehr 60 Jahren spielt Dieter Zeh als Organist der evangelischen Landeskirche, 50 Jahre davon in der Kirchengemeinde Grenzach. Zudem leitet er seit 40 Jahren die Kantorei. Dabei erfüllt er all diese Aufgaben nebenberuflich, dies aber sehr professionell.

Zeh ist vielen Grenzachern noch als Lehrer bekannt, an der Bärenfelsschule unterrichtete er, selbstverständlich Musik und auch Deutsch. Klavierspielen lernte er bereits in den 50er Jahren in Waldkirch. Später hatte er in Marzell erstmals Kontakt mit dem Harmonium, da war der Schritt zur Orgel nicht mehr weit. Später besuchte er das musische Aufbaugymnasium Meersburg, wo Hans Himmler sein Musik- und Orgellehrer wurde. Als Himmler dann seinen Dienst als Kantor in Grenzach begann, folgte ihm Dieter Zeh bald nach. 1979 schied Himmler aus dem Dienst in Grenzach, dann übernahm Zeh alle Aufgaben. Heute schaut er zufrieden auf die Entwicklung der Kirchenmusik seitdem zurück. Dieter Zeh hatte von Anfang an das Ziel, mit der Kantorei mehr als das Übliche zu gestalten, und begann, größere Werke einzustudieren. Mit einem großen Lob erinnert er sich: „Die Kantorei lernt sehr schnell, die jahrelange Erfahrung führt dazu, dass die Sänger heute in der Lage sind, schwere Werke sehr schnell einzustudieren und auch wirklich sicher zu interpretieren.“

Diese Fähigkeit ist wichtige Voraussetzung, um schwierige und für die kleine Kirchengemeinde eigentlich unübliche Werke beim ersten Mal überzeugend zu interpretieren. Denn anders als bei einer Theateraufführung besteht hier nicht die Möglichkeit, im Verlaufe vieler Aufführungen noch besser zu werden, ein Oratorium muss bei der ersten Aufführung perfekt gelingen. Dieses hohe Niveau erreicht heute die Kantorei Grenzach. Zeh meint, dazu müssen sich die beiden Ansprüche eines Laienchors und einer professionellen Leitung treffen, aber nicht in der Mitte, sondern stets mehr im Bereich der Professionalität. Sein Anliegen ist es, dafür nicht nur gut Bekanntes auszuwählen, sondern eben auch andere Kirchenmusik zu finden.

Seit den 80ern befasst er sich mit Forschungen über historische Kirchenmusik und geht dabei auf die Suche nach sehr selten aufgeführten Werken, oftmals auch nur regional bekannter Komponisten. Er begründete und leitete die Lehrerchorgemeinschaft „augia felix“ mit Sängern aus allen Teilen des Landes. Dieser projektorientierte Chor erlangte überregionale Aufmerksamkeit vor allem mit selten aufgeführten Werken. Zahleiche Komponisten schrieben vor allem im 17. und 18. Jahrhundert Werke zu kirchlichen Anlässen, die mitunter nur einmal aufgeführt wurden und deren Noten dann eben abgelegt wurden oder ganz verschwanden. So stieß Zeh unter anderem in seiner Geburtsstadt Wertheim auf etliche Werke von Johann Wendelin Glaser, der Mitte des 18. Jahrhunderts dort als Kantor arbeitete und sogar Kompositionen in der Orgel versteckte. Einige der wiedergefundenen Kantaten studierte die Grenzacher Kantorei ein.

Eines der herausragenden Ergebnisse seiner Forschungsarbeit war die Neuherausgabe des Oratoriums „Die letzten Dinge“ des Kassler Kirchenmusikers Louis Spohr zu dessen 150. Todestag. Nach dieser Neuausgabe wurde das Oratorium sogar in der Carnegie-Hall in New York aufgeführt. Für diese Neuausgabe erhielten Zeh und Mitherausgeberin Irene Schallhorn 2009 den Deutschen Musikeditionspreis.

Bereits 2010 wurde Zeh als erster nebenamtlicher Musiker der badischen Landeskirche zum Kantor ernannt, eine Ehrung für sein vielseitiges Schaffen. Seit nunmehr zwölf Jahren ist Dieter Zeh nicht mehr berufstätig, führt seitdem die Leitung der Kantorei und seine Forschungsarbeit weiter. Auch Dieter Zeh möchte etwas kürzertreten, zumal er etwas mehr auf seine Gesundheit achten muss. Die Kirchengemeinde weiß das, doch so ganz plötzlich möchte er doch nicht ausscheiden. Deshalb plant er fürs kommende Jahr noch einmal ein Oratorium für die Kantorei ein. Entschieden hat er sich für die Johannes-Passion des im 18. Jahrhundert in Hamburg lebenden Komponisten Reinhard Keiser.