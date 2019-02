von Heinz Vollmar

Ausverkauft war die Premiere des Wyhlener Zunftabends und das Publikum durfte sich an einem Bühnenprogramm, das an zahlreichen Höhepunkten nichts vermissen ließ, und das einmal mehr die große und kleine Politik perfekt glossierte, erfreuen. Die Zunftspieler der Rolli-Dudel Wyhlen legten sich ins Zeug und ernteten völlig verdient großen Applaus.

Hexentanz des Narrensamens

Schon zu Beginn war die Stimmung im katholischen Gemeindehaus ausgelassen, sorgte doch erstmals der Narrensamen der Nasenrümpfer-Hexen-Clique mit einem Hexentanz für die perfekte Einstimmung auf das Bühnenprogramm. Die Lachmuskeln strapazierten dann jedoch die Zunftspieler der Narrenzunft Rolli-Dudel, die sich in Bestform präsentierten und in brillanter Weise ihre Schauspielkunst dem Publikum offenbarten. Vor allem die Mimik und Gestik der Barden auf der Bühne begeisterte auch in diesem Jahr die Gäste der Zunftabendpremiere, darunter zahlreiche Cliquen, fasnächtlich kostümierte Gruppierungen, Sponsoren und Vertreter der Gemeindeverwaltung.

Da bleibt kein Auge trocken. Gekonnt mimte Julia Kapell eine Wurst und brachte das begeisterte Publikum im katholischen Gemeindehaus zum Lachen. | Bild: Heinz Vollmar

Bühnenrpogramm bis Mitternacht

Das bis Mitternacht währende Bühnenprogramm war indes geprägt vom fasnächtlichen Motto „ Nit jede der us em Rahme kait, isch im Bild gsi“ sowie von aktuellen Themen. Diese rankten um die Datenschutzgrundverordnung, die Wohnungsnot in der Doppelgemeinde oder die Misere mit dem Dach an der Zollanlage, genauso wie um die defekten Regierungsflugzeuge, die hell erleuchtete Recyclinganlage in Herten oder das 175-jährige Jubiläum des Musikvereins Wyhlen, eine weitere Glanznummer, die am Ende des Bühnenspektakels für lang andauernde Zugabe-Rufe animierte.

Närrische Pfeile Richtung Grenzach

Begeistert war das Publikum auch von den Gesangsnummern der Zunftspieler, die von Florian Metz und Regisseur Harald Peghini am Klavier begleitet wurden, und die zum Mitsingen anregten. Die spitzen närrischen Pfeile für die Einwohner „von der Schattenseite von Wyhlen“, gemeint war natürlich Grenzach, sorgten darüber hinaus für Lachsalven im närrischen Hexenkessel.

Termine: Weitere Zunftabende finden am Freitag und Samstag, 22. und 23. Februar, im katholischen Gemeindehaus statt.