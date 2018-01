Grenzach-Wyhlen Die Nasenrümpfer-Hexen feiern den 50. Geburtstag

Zehn Männer gründeten die Fasnachtsclique im Jahr 1959. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt werden groß geschrieben.

Grenzach-Wyhlen – „Wie Sie sicher wissen, hat die Nasenrümpfer-Hexen Clique zwei verschiedene Hästräger“, sagt Mario Wichmann von der Nasenrümpfer-Hexen Clique. Das sei fast einmalig in der Vereinigung der Narrenzünfte. Wir wollten genauer erfahren, was es damit auf sich hat und blickte in die Vergangenheit.

Am 6. Januar 1959 entschlossen sich zehn junge Männer aus Wyhlen, eine Fasnachtsclique zu gründen. Rolf Beha hatte den Einfall mit dem „Nasenrümpfer“, einer Gestalt, wie sie im schwäbisch-alemannischen Raum nicht noch einmal vorkommt. Laut Gründungsurkunde ist „der Vater der Narr und die Mutter heißt Fasnacht.“

Im Jahr 1968, also vor genau 50 Jahren, wurden die Hexen ins Leben gerufen und schlossen sich noch im gleichen Jahr den Nasenrümpfern an. Daraus entstand die bis heute bestehende Fasnachtsclique „Nasenrümpfer-Hexen-Clique“. Die Gründung der Hexen vor 50 Jahren steht in diesem Jahr im Fokus der Wyhlemer Fasnacht. Am kommenden Samstag, 20. Januar, ist eine Jubiläumsfeier geplant, die von Seiten der Nasenrümpfer-Hexen Clique allerdings als geschlossene Gesellschaft konzipiert ist. „Nasenrümpfer-Hexen and Friends werden kommen“, sagt Wichmann, „es ist somit keine öffentliche Veranstaltung, wie er betont. Bevor die Hexen sich im Jahre 1968 gründeten, gab es die Nasenrümpfer bereits neun Jahre. Diese haben sich bereits 1959 gegründet und waren ein wichtiger Eckpfeiler bei der Gründung der Narrenzunft „Rolli Dudel“. Stefan Martin, Gründer der Nasenrümpfer, kam auf die Idee, eine Hexen-Clique zu gründen. Die Idee trug er weiter, und so kam es, dass am 5. Januar 1968 die Hexen-Clique ins Leben gerufen wurde. Am 10. Februar 1968 kam es bereits zum großen Zusammenschluss. Aus den Nasenrümpfern wurde die Nasenrümpfer-Hexen Clique.

Bei dieser Vereinigung hat sich die Clique stark verändert. Ab jetzt kamen zu der reinen Männer-Clique auch Frauen und Kinder dazu. Jahrelang war die Nasenrümpfer-Hexen Clique die einzige Clique im Verband oberrheinischer Narrenzünfte mit zwei unterschiedlichen Hästrägern.

„Den Gründern haben wir es zu verdanken, dass wir heute zusammen sind, und so viele Dinge in der Clique erleben durften“, heißt es in einer kurzen Chronik der Nasenrümpfer-Hexen Clique. Ein großer Dank geht damit an die Gründer Gisela Röther, Eugen Ebner, Ditmut Söll, Trudi Söll, Luitgard Fehrenbach, Christel Retz und Johann Lütte.

Die Nasenrümpfer-Hexen sind eine Clique, in der seit jeher die Gemeinschaft, die Kameradschaft und der Zusammenhalt groß geschrieben werden. Auch das Brauchtum mit den dazugehörigen Traditionen wird gehegt und gepflegt. „In den letzten 50 Jahren seit Beginn haben wir und unsere Vorgänger die Geschichte der Wyhlener Fasnacht mitschreiben dürfen“, freut sich Wichmann. „All denen sei Dank, die unsere Clique in über fünf Jahrzehnten unterstützt haben, denn ohne deren Einsatz und Tatkraft wären wir nicht das, was wir heute sind – Wyhlens älteste und größte Clique.“