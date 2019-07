von Horatio Gollin

Grenzach-Wyhlen – Personalmangel ist in der Gastronomie seit vielen Jahren ein Problem. Anzeigen und soziale Medien bringen nicht den gewünschten Erfolg, neue Mitarbeiter gewinnen die Betriebe vor allem über persönliche Beziehungen. Umso wichtiger wird die Mitarbeiterpflege.

Im Gemeindeblatt erschien jüngst eine Anzeige des Gasthauses Zum Ziel, dass Personal gesucht werde und man vorläufig veränderte Öffnungszeiten haben werde. Auf Rückfrage dieser Zeitung wollte man dort keine weiteren Auskünfte zu dem Thema erteilen. Es ließ sich nur erfahren, dass der gastronomische Betrieb schon länger mit dem Thema Personalmangel konfrontiert ist. Und damit ist er nicht allein.

Rainer Wiedmer vom Hotel-Restaurant Eckert erklärt, dass es im Servicebereich immer wieder hapert. Im Landgasthof Auerhahn wiederum suchen sie seit zwei Jahren erfolglos eine Reinigungskraft, und auch Servicekräfte werden immer wieder gebraucht. „Das ist wie in allen Handwerksberufen ein großes Problem“, stellt Inhaber Jörg Gölzenleuchter fest. Derzeit keinen Mangel hat der Rührberger Hof. „Das kann in einem halben Jahr schon wieder anders aussehen“, sagt Felix Düster von der Geschäftsleitung.

Die Nähe zur Schweiz mit dem hohen Mindestlohn ist eine der Ursachen. Dem begegnen die Betriebe auf deutscher Seite schon mit guten Verdienstmöglichkeiten. „Es zahlen hier alle übertariflich“, sagt Wiedmer. Gölzenleuchter meint, dass die Betriebe bei einer schlechten Bezahlung gar keine Mitarbeiter mehr finden würde. Schließlich seien die Arbeitszeiten unter der Woche nicht attraktiv und viele wollten auch am Wochenende nicht arbeiten.

Düster glaubt, dass es zu weiteren Lohnerhöhungen und Arbeitszeitsenkungen kommen werde. „Das ist der einzige Weg, wie die Gastronomie überleben kann“, sagt Düster. Zeiten, in denen Familienmitglieder ohne vollen Lohn im Betrieb arbeiteten, sind vorbei, aber viele Betriebe scheuten sich noch, die tatsächlichen Kosten auf die Preise umzulegen. Das Thema beschäftigt auch Wirtschaftsförderin Silke d‘Aubert, die im Austausch mit den anderen Touristikern im Landkreis steht. Sie weiß, dass benachbarte Grenzorte eine vergleichbare Problematik haben. „Als Gemeinde mit hohem Grenzgängeranteil und vielen Industriearbeitsplätzen ist das Thema Fachkräftegewinnung nicht nur für die Gastronomie ein Thema“, sagt d‘Aubert. Die Wirtschaftsförderung konzentriert sich auf das Standortmarketing, um die Kommune als attraktiven Standort für Arbeitskräfte darzustellen. „Mit den Gastronomen stehe ich lose im Kontakt“, erklärt d‘Aubert. „Im Herbst möchte ich einen Stammtisch wie in Rheinfelden organisieren, damit speziell der Bereich Unterkunft und Gastronomie sich mit der Gemeinde austauschen kann.“

Bewerbungen für die Küche hat das Eckert als Sterne-Restaurant immer genügend. Im Servicebereich kommen neue Mitarbeiter oftmals auf Empfehlung. Wiedmer erzählt, dass in den vier Restaurants der Familie in Grenzach, Inzlingen und Lörrach seit 23 Jahren ausgebildet wird, derzeit sind es sechs Mitarbeiter.

Im Auerhahn wird nicht ausgebildet, sagt Gölzenleuchter. Personalanzeigen gibt er nicht mehr auf. Es setzt auf den Austausch mit Kollegen und auf soziale Medien wie Instagram oder Facebook. In den sozialen Medien ist auch der Rührberger Hof aktiv. „Aber wir suchen nicht. Wir werden gefunden“, sagt Düster. Er zweifelt am Nutzen von Facebook bei der Mitarbeitersuche. Neue Kräfte werden vor allem über persönliche Beziehungen gefunden. In der Küche wie im Service sind im Rührberger Hof derzeit jeweils nur einer von drei Ausbildungsplätzen besetzt. Ein neues Problem ist der Personalmangel in der Gastronomie indes nicht. Schon vor 23 Jahren sah sich Wiedmer damit konfrontiert. Für ihn ist klar, dass es wichtig ist, etwas dafür zu tun, um die Mitarbeiter im Betrieb zu halten. „Wichtig ist es, einen verlässlichen Dienstplan zu haben. Das machen viele noch zu kurzfristig“, sagt Wiedmer. Im Eckert können die Mitarbeiter kostenfrei einen Fitnessraum nutzen und mit verschiedenen Mitarbeiterfesten wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Das gemeinsame Feiern gehören auch im Auerhahn dazu sowie die Berücksichtigung von speziellen Urlaubswünschen der Mitarbeiter. „Das Arbeitsklima ist wichtiger als der Lohn“, meint Gölzenleuchter.

Auch im Rührberger Hof wird mit den Mitarbeitern ein- oder zweimal im Jahr gefeiert. „Wir versuchen Teildienste zu verhindern. In der Küche gelingt uns das noch nicht, aber im Service schon ganz gut“, sagt Düster. Die Mitarbeitern können privat ein Dienstfahrzeug nutzen. Im vergangenen Jahr wurden einem Mitarbeiter sogar neun Wochen Urlaub gewährt. „Das muss derjenige dann schon wert sein, was hier absolut der Fall war“, betont Düster.