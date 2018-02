Grenzach-Wyhlen Die Industrie im Blut

Martin Häfele leitet seit gut einem halben Jahr das DSM-Werk und ist zufrieden mit dem Standort.

Grenzach-Wyhlen – Am 1. August hat Irene Wosgien nach rund drei Jahren das DSM-Werk verlassen. Ihr Nachfolger Martin Häfele ist mit dem Konzern bestens vertraut – und vom Standort in Grenzach begeistert. Insbesondere die Früchte des Impulsprogramms zur Standortssicherung lassen ihn und auch Betriebsratsvorsitzenden Klaus Keßner zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Seine Laufbahn hat Häfele, der trotz des urschwäbischen Namens ein Urbadener ist, 1999 bei DSM (damals noch Roche) in der chemischen Verfahrensentwicklung in Sisseln begonnen, später leitete er dort die Produktion von Vitamin A und E. Von 2013 an war er Direktor des DSM-Werks in Lalden im Wallis.

Die Liebe zur Industrie aber entdeckte er schon viel früher. „Mein Vater leitete eine Papierfabrik in Karlsruhe, und ich bin in der Werkswohnung mit Blick aufs Gelände groß geworden“, so der 52-Jährige, der in Karlsruhe Chemie studiert und in Erlangen promoviert hat. Diesen Blick kann er nun auch von seinem Büro in Grenzach genießen. „Das ist doch Industrieromantik, die alten Gebäude hier“, sagt Häfele. Das gefalle ihm. In eines davon soll bald neues Leben einziehen und weiter zum Standortmarketing beitragen. Vor zwei Jahren wurde der Bau 88 stillgelegt, nun soll er wieder aktiviert werden. Denn das Grenzacher Werk beteiligt sich an zwei strategischen Projekten des Konzerns. Eines davon ist eine Kooperation mit dem Biotechnologen Medday. „Aktuell laufen klinische Studien zur Wirksamkeit von D-Biotin bei Multipler Sklerose“, erklärt Häfele. Dazu muss das Biotin in sehr hoher Dosis vorliegen, produziert wird in Grenzach.

„Das ist eine weitere Wertschöpfung für uns“, so Häfele. Außerdem ist der Standort am Clean-Cow-Projekt beteiligt. Dabei wird an einem Zusatzstoff für Futtermittel gearbeitet, der den Methanausstoß von Kühen reduzieren soll. Diese Form von Standortmarketing ist auch für Betriebsratsvorsitzenden Klaus Keßner wichtig. „Wir sind alles nur Töchter, und die Mutter ist nicht in der Nähe“, formuliert er die Herausforderung. Noch vor wenigen Jahren sei der Standort in Grenzach „geldtechnisch“ ausgeblutet gewesen. Mittlerweile aber wird in Grenzach kräftig investiert, allein in diesem Jahr sind 21,5 Millionen anvisiert. Fünf Millionen fließen in die Modernisierung der Kläranlage, ein weiterer großer Teil in die Produktion.

Bereits zur Halbzeitbilanz des Impulsprogramms im Jahr 2016 war die Zahl der Mitarbeiter gewachsen, obwohl eigentlich ein Stellenabbau geplant war. „Wir beschäftigen mittlerweile deutlich über 700 Mitarbeiter“, so Häfele. Auch die Zahl der Auszubildenden soll aufgestockt werden, aktuell sind es 59 in allen Sparten. Aber: „Wir müssen um jeden Azubi kämpfen“, sagt Keßner.

Der Landkreis Lörrach sei leergefischt, man suche bundesweit. Allerdings würden gerade junge Menschen aus dem Osten Deutschlands angesichts der Lebenshaltungskosten erschrecken – und bezahlbare Wohnungen würden sie kaum finden. Daher haben die Betriebsräte der Industrie am Hochrhein bereits einen Vorstoß gemacht, um über den Bau von Lehrlingswohnheimen nachzudenken. Denn: „Unser größtes Problem bleibt der Fachkräftemangel“, sagt Häfele. Damit ist DSM nicht allein, im Verbund Chemie am Hochrhein ist das immer wieder Thema. Diese Kooperation findet Häfele gut, auch den engen Kontakt zur Gemeinde will das Unternehmen unter seiner Leitung fortführen. Ein besonderes Projekt, für das Häfeles Stellvertreter Karl-Walter Bär verantwortlich zeichnet, ist die Nutzung der Abwärme für die Neue Mitte. „Das Projekt befindet sich noch in der Evaluationsphase“, so Bär.

Keßner ist wichtig, dass DSM seine transparente Linie beibehält und auf die Menschen zugeht. „Die Jahre, in denen wir uns verschlossen haben, haben uns nicht gut getan“, so Keßner.