Besucher und Künstler sind begeistert vom „Theater im Zehnthaus“ in Wyhlen, wo die Kabarettveranstaltungen meistens ausverkauft sind. VHS-Leiter Henning Kurz spricht im Interview über die erfolgreiche Reihe.

Herr Kurz, das Kabarett im Theater im Zehnthaus boomt. Wie kommt es, dass das Kabarett so gut läuft?

Der Erfolgsfaktor Nummer eins ist der Ort, das Ambiente im Kellertheater. Wir haben uns ja das Motto gegeben: Theater hautnah. Und das ist etwas, was viele Besucher als wahnsinnig toll erleben, wie mir oft berichtet wird. Man hat sozusagen Theater im Wohnzimmer. Das Publikum hat nicht die distanzierte Guckkastenbühnen-Atmosphäre, sondern ist Teil des Geschehens. Es ist so eine Art Gemeinschaftserlebnis. Man erlebt oft, dass Kabarettisten eine rhetorische Frage stellen und jemand aus dem Publikum antwortet tatsächlich. Kabarettisten finden es super, diese schnelle Resonanz zu bekommen. Deshalb kommen auch Kabarettisten, die normalerweise auf größeren Bühnen stehen, gerne zu uns, weil die sagen: Die Atmosphäre ist toll. Als wir vor Jahren Kabarett angeboten haben im Café im Emilienpark, haben wir gemerkt, dass immer weniger Leute kamen. Das ist auch eine schöne Location, und vom Niveau her waren es ähnliche Veranstaltungen, aber es hat halt nicht diese klassische Kellertheateratmosphäre. Das ist etwas, was viele als sehr attraktiv empfinden, dieses Gefühl, Theater hautnah zu erleben.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Künstler aus?

Es ist so, dass ich unglaublich viele Angebote kriege. Auf eine Veranstaltung, die ich mache, kriege ich zwischen 50 und 100 Angebote. Also der Markt ist heiß umkämpft, da sind ganz viele, ganz gute Leute unterwegs. Unsere Intention ist es in erster Linie, dass wir wirklich Kabarett anbieten und nicht Comedy. Bei den Jüngeren mischt sich das so ein bisschen. Ein klassischer politischer Kabarettist ist Volkmar Staub, der sehr gut bei uns ankommt und den wir in dieser Saison sogar zwei Mal zu Gast haben. Auch die zweite Veranstaltung mit ihm im April ist schon ausgebucht. Das ist eine Schiene, die wir bedienen, die Generation Dieter Hildebrandt, die das klassische politische Kabarett erwartet. Dann sind bei uns Rena Schwarz und Daniel Helfrich aufgetreten, die einerseits gesellschaftskritisch sind, aber auch Comedyelemente haben, wo sich die Genres ein bisschen mischen. Und dann haben wir festgestellt, wenn Frauen Kabarett machen, wie jetzt am Sonntag Inka Meyer, die sich mit Rollenbildern, Männerbildern, Frauenbildern auseinandersetzt, dass dann besonders viele Frauen kommen, auch jüngere Frauen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Frauen auf der Kabarettbühne das Zielpublikum Frauen ansprechen und man damit auch jüngeres Publikum erreicht. Deshalb haben wir in der nächsten Saison wieder zwei, drei jüngere Kabarettistinnen im Programm. Das ist auch ein Kriterium, dass wir jüngeren Kabarettistinnen und Kabarettisten die Chance geben, aufzutreten. Das sind wir durchaus experimentierfreudig, indem wir nicht nur Leute buchen, die bekannt sind oder oft da waren.

Was schätzen Künstler und Publikum am meisten am Tiz?

Das ist die Nähe zum Künstler und die Nähe zum Publikum, je nach Perspektive. Es ist einfach eine persönliche Atmosphäre. Wir legen großen Wert darauf, dass wir die Künstler gut betreuen, nach der Vorstellung zum Essen einladen und noch ein bisschen zusammensitzen. Ein Erfolgsfaktor ist auch das Datum. Sonntagnachmittag ist der perfekte Termin für solche Veranstaltungen. Man kann vorher noch etwas machen und ist zum Abendessen oder zum „Tatort“ wieder zu Hause. Auch die Künstler erwische ich eher am Sonntagnachmittag.

Also bleibt Kabarett ein Schwerpunkt im Programm?

Auf jeden Fall. Kabarett ist das, was wir von der Volkshochschule im Tiz anbieten, neben den Klassikern aus der Filmbranche, wobei die Sparte Kino auch immer umfangreicher wird. Es wird weiterhin fünf Kabarettveranstaltungen im Jahr geben, immer Sonntags. Das ist so ein Jour fixe, das ist gesetzt.

Zur Person

Henning Kurz war 20 Jahre als Gymnasiallehrer tätig. Er leitet seit 2008 die Volkshochschule Grenzach-Wyhlen und ist zweiter Vorsitzender des Vereins Freunde des Theaters im Zehnthaus.