von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Bislang haben Mitarbeiter und Kehrmaschinen der Stadt Rheinfelden gegen Gebühr die Straßen der Doppelgemeinden gesäubert. Weil die Nachbarkommune dieses Angebot aber nicht mehr stemmen kann, muss sich der Werkhof ab Januar eine andere Lösung überlegen. Der Gemeinderat hat mehrheitlich einer Variante zugestimmt, welche die Anschaffung einer eigenen Kehrmaschine vorsieht sowie die Reinigung der Straßen durch eigenes Personal.

Diese ist laut Bürgermeister Tobias Benz auch die günstigste. Bislang hat die Gemeinde rund 134 000 Euro an die Nachbarkommune bezahlt. Dafür hat diese montags und dienstags mit einer großen und einer kleinen Maschine die zentrumsnahen Straßen in Grenzach und Wyhlen gereinigt, alle 14 Tage Nebentouren unternommen, etwa ins Engeltal oder in die Jurastraße mit Nebenwegen. Außerdem wurden alle drei Wochen die Außenbereiche – wie der Rührberg – gesäubert.

Weil der Großen Kreisstadt aber selbst die Kapazitäten ausgehen, um diesen interkommunalen Dienst zu übernehmen, muss eine eigene Lösung her. „Ich bitte darum, bei der Beschlussfassung zu bedenken, dass wir in allen Bereichen wachsen“, sagte Raimar Weisheit in der Gemeinderatssitzung. So eben auch beim Straßennetz, das allein durch die zu erschließenden Neubaugebiete, wie Kapellenbach Ost, noch größer werden wird. Allein in jüngster Zeit haben den Werkhof 57 Beschwerden wegen nicht ausreichend gereinigter Straßen oder dergleichen erreicht.

Auch aus diesem Grund hält es die Verwaltung für wenig sinnvoll, die Reinigung an einen Fremdanbieter zu vergeben, weil man dann wenig flexibel reagieren könnte. Für diese Variante rechnet die Verwaltung mit jährlichen Kosten in Höhe von 121 000 Euro. Das sieht auch Ralf Blubacher (FDP) so. „Wir sollten die Reinigung in die eigene Hand nehmen.“

Das wiederum bedeutet jedoch, dass der Werkhof eine eigene Kehrmaschine und mittelfristig mehr Personal braucht. Denn das Szenario, dass das bestehende Team mit händischen Geräten die Straßen reinigt, ist nicht vorstellbar, und würde zu viel Ressourcen binden. „Die Mitarbeiter sind jetzt schon stark eingebunden“, so Weisheit. Zudem helfe der Werkhof auch verstärkt bei Festen und Vereinen. Für diese freiwilligen Leistungen wäre dann keine Luft mehr.

Der Vorschlag der Verwaltung lautet, eine Kehrmaschine nicht zu kaufen, sondern zu leasen mit integriertem Wartungsvertrag. Insgesamt käme diese Lösung die Gemeinde am günstigsten, rund 94 000 Euro würde das kosten. Mit dieser Variante, so die Hoffnung der Verwaltung, könnte die Gemeinde auch das leidige Thema des grünen Wildwuchses entlang zentraler Straßen besser in den Griff zu bekommen. Alexander Drechsle (CDU) fand, dass die Gemeinde die Kehrmaschine besser kaufen sollte, weil dies wirtschaftlicher sei. Seine Fraktionskollegin Ulrike Ebi-Kuhn wies daraufhin, dass man beim Aussuchen der Kehrmaschine auch mitbedenken solle, dass die Gemeinde mittelfristig auf E-Fahrzeuge umstellen wolle.

Mehrheitlich stimmte das Gremium der von der Verwaltung präferierten Variante zu. „Im nächsten Schritt müssen wir die Reinigungspläne diskutieren“, so Bürgermeister Tobias Benz abschließend. Weisheit und sein Team werden dazu ein Reinigungskonzept vorlegen, das unter anderem die Bereiche benennt, die gereinigt werden sollen und die Intervalle.

