von Roswitha Frey

Die Tür stand einladend offen und der Künstler erklärte, was ihn zu den aktuellen Arbeiten inspiriert hat, die spielerisch-spontaner und ganz anders sind als seine früheren, systematischen Computerprojekte. In jüngster Zeit verwendet Jansen Materialien, die er im Haushalt und im persönlichen Umfeld vorfindet und auf künstlerische Art weiter verwertet: Kartonreste, Papierstücke, Pappteile und Draht. Daraus fertigt er Modelle, die er „Pflanzen“ nennt, weil sie die Form von Büschen, Hecken, Blättern oder Blumen annehmen. „Das ist ein Prozess, in dem nichts verloren geht“, beschreibt Jansen das Zusammenfügen der filigranen Objekte.

Auch für die Collagen, die unter dem Überbegriff „Mineralien“ stehen, verwendet Jansen verschiedene Teile von Papier, Karton, Blätter aus einem Schulheft, schneidet und klebt sie zu formklaren Kompositionen aus Flächen, Formen und Strukturen zusammen. Die dritte Werkgruppe, die Jansen in der Atelierschau vorstellte, sind Zeichnungen unter dem Begriff „Seismogramme“. In Graphit und Tusche entstehen diese Arbeiten, wobei Schablonen aus zugeschnittenem Karton zum Einsatz kommen. So fein und präzise diese Kreiszeichnungen wirken, spielt doch der Zufall und das Spontane und Intuitive eine wichtige Rolle in der neuen Schaffensphase. „Es gibt keine Strategie“, erläuterte Jansen einem Grafiker-Kollegen im Gespräch, „ich benutze überhaupt kein Lineal.“ Für ihn sei dieses Arbeiten mit Papier, Karton, Draht und das Zeichnen ein Ausdruck einer „innerlichen Auflockerung“ gegenüber der Strenge der Arbeiten am Computer.

Die Besucher, so Jansen, finden leichter Zugang zu diesen Collagen und Konstruktionen aus Papier und Karton als zur Computerkunst. Da er die Werke unter dem Titel „Der schwarze Planet“ zusammenfasst, will er auch zum Nachdenken anregen über den Zustand der bedrohten Erde.