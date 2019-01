von Leony Stabla

Grenzach-Wyhlen - Noch immer kämpft der Familientreff in Wyhlen mit der beengten Raumsituation. Trotzdem stimmen die Besucherzahlen und auch für 2019 hat sich Koordinatorin Agnes Deiß mit ihrem Team wieder jede Menge interessante Angebote ausgedacht.

Mit Start des neuen Programms des Familienzentrums im September gab es am Standort Wyhlen eine entscheidende Neuerung, denn war der Donnerstagmorgen bisher nur für Verwaltungsaufgaben vorgesehen, öffnete der Treff nun auch an diesem Tag seine Türen für Besucher. Dies wurde sofort gut angenommen.

Als Ausweitung dieses Angebots wird der Donnerstagmorgen nun zum Fachtag erweitert. „Das heißt wir haben ab März jede Woche einen Gast aus einer Organisation, wie zum Beispiel dem Diakonischen Werk, pro familia oder dem Caritasverband, dem die Besucher ihre Fragen stellen können.“ Grundsätzlich seien im Offenen Treff immer alle Besucher willkommen, egal welches Alter, welche Religion oder Lebenssituation, so das Motto des Familienzentrums und doch gibt es Angebote, die überwiegend Personen in der gleichen Lebenssituation als Ort des Austauschs nutzen, so zum Beispiel das Babycafé. Es ist nach wie vor ein heißbegehrter Treffpunkt für Mütter mit Kindern im ersten Lebensjahr.

Doch wer sich einmal für gute Gespräche gefunden hat, der möchte sich natürlich auch nicht nach einem Jahr trennen. Und so sei das Babycafé laut Deiß immer voller, turbulenter und lauter geworden und bräuchte dringend Entlastung.

Deshalb gibt es nun zur gleichen Zeit die Boulder-Minis, eine Art Krabbelgruppe in der Boulderhalle LÖ Bloc, wo die Kinder ausgiebig spielen und toben könnten und auch für die Mütter die Möglichkeit besteht, zu Angebotspreisen los zu klettern.

Und so setzt der Familientreff in diesem Jahr auf einen Trend, den sie im letzten Jahr bereits mit der Bärenhöhle, einem Jugendtreff in der Bärenfelsschule, begonnen haben: Sie suchen nach Kooperationen, die ihnen trotz Platzmangels die Möglichkeit bieten, ihr Angebot zu erweitern und anzupassen. „Wir möchten den Menschen den Raum geben, sich auszuprobieren und teilzuhaben“, sagt Birgitt Kiefer, Geschäftsleitung des Familienzentrums, und auch Deiß erklärt, dass man bestimmten Angeboten leider sonst einfach nicht gerecht werden könnte, auch wenn das dem ursprünglichen Motto, dass der Familientreff im Familientreff stattfinde, widerspreche. Viel wichtiger sei es, Begegnung und Kontakt zu ermöglichen, denn dies fördere Toleranz und Solidarität, so Kiefer.

Ein weiterer neuer Kooperationspartner ist Hildegard Schneider Brenner von der Puppenbühne zum Blauen Haus, die nun regelmäßig mit ihren selbst geschriebenen Stücken über Chlurigaun dem Zwerg im Familientreff zu Gast ist und dabei nicht für die Kinder unsichtbar hinter einer Bühne verschwindet, sondern direkt auf dem Boden für sie spielen wird. So wird das Puppenspiel auch schon für die Kleinsten zu einem greifbaren Erlebnis.

Greifbar und besonders sichtbar wird sich der Familientreff in diesem Sommer zur Feier des fünfjährigen Bestehens zeigen, denn auch hier verlässt das Team die beengten Räumlichkeiten und feiert am Samstag, 1. Juni, in den Abstmatten ein Straßenfest mit Spiel-, Bastel- und Mitmachstationen, Puppenspiel, Märchenstunde und einer Talkrunde.

Infos im Internet:

http://www.familienzentrum-rheinfelden.de