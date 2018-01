Grenzach-Wyhlen Dem Turnerbund fehlt die mittlere Generation

Bei Kindern und Senioren läuft es im größten Verein der Gemeinde gut – doch die Eltern fehlen.

Grenzach-Wyhlen – Der Turnerbund Wyhlen ist nicht nur der größte Verein in der Gemeinde, er ist auch der größte im Markgräfler-Hochrhein-Turngau. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Mitglieder nochmals auf 1274 an. Doch diese Zahl allein reicht nicht aus, um zufrieden zu sein, denn in der Struktur tut sich ein Loch auf.

Andrea Peters, Leiterin des Fachbereiches Turnen, belegte am Freitagabend in der Mitgliederversammlung anhand einiger Zahlen, dass der Kinder- und Jugendbereich sehr gut besetzt ist, bei den Senioren läuft es seit Jahren gut, doch die mittlere Generation fehlt. Und das ist fürs Vereinsleben gar nicht gut. Die Mutter-Kind-Kurse finden guten Zuspruch, viele Kinder trainieren dann vor und während der Schuljahre, in diesem Alter sind auch die Eltern Mitglieder im Verein. Wenn aber wegen Ausbildung und Studium Jugendliche den Verein verlassen, gehen auch die Eltern wieder weg. Doch gerade für sie könnte der Verein eine gute Gelegenheit sein, anspruchsvolle Freizeitmöglichkeiten zu finden. Der Verein wiederum benötigt Mitglieder in den besten Lebensjahren, um die vielen ehrenamtliche Aufgaben auf viel Schultern verteilen zu können, denn die Sportanlagen werden überwiegend in freiwilliger Arbeit erhalten. „Vielleicht fehlt es an zeitgemäßen Angeboten?,“ fragte Andrea Peters in die Runde. „Mit Geocaching, Familienwandern, Klettern oder Fahrradgruppen ließen sich bestimmt mehr Familien an den Verein binden, probieren wir’s.“

Die insgesamt gute Bilanz zeige doch auf, dass ungeheuer viel Bereitschaft bestehe, gemeinsame Erlebnisse und sehr individuelle Sportangebote gleichermaßen zu organisieren. Allein im Turnen wurden im Vorjahr über 2000 Übungsstunden gesattelt. Sportliche Erfolge gab es in allen vier Bereichen, das sind neben dem Turnen auch Badminton, Rock ’n’ Roll und Shaolin Kempo. Gerade für die letztgenannte Abteilung soll eine neue Trainingshalle entstehen, denn die alte ist baufällig. Bereits vor zwei Jahren hatte die Mitgliederversammlung beschlossen, einen Neubau zu errichten. Die Planung ging voran, die Baugenehmigung war erteilt, doch dann tauchten kleine Gegner auf – Eidechsen. Sofort verschob die Baurechtsabteilung das Baufenster, um den Lebensraum der Tiere zu schützen. In Zusammenarbeit mit einer Biologin wurde nun ein Konzept erstellt, um die Eidechsen umzusiedeln. Ohnehin gilt ein Streifen am südlichen Rand des Geländes am Jahnweg als Biotop und kann nicht bebaut werden. Dort sollen nun eidechsenfreundliche Aufschüttungen erfolgen. „Nach dem Plan kostet diese Umgestaltung etwa 56000 Euro,“ sagte die Vereinsvorsitzende Sandra Talmon-Gros. Diese Kosten müssen wir allein tragen, wir können sie aber durch viele Eigenleistungen verringern.“ Ulrike Ebi-Kuhn, Stellvertreterin des Bürgermeisters, stellte Unterstützung durch die Gemeinde in Aussicht, etwa mit Arbeiten, die der Werkhof erledigen kann. Nach diesem Vorschlag wurde auch die Verschiebung des Baufensters wieder rückgängig gemacht.

Nun fehlen noch die Zusagen für Fördermittel sowohl des Badischen Turnbundes als auch der Gemeinde, erst wenn alles vorliegt, kann mit dem Bau begonnen werden. Einen Zuschuss der Gemeinde sieht der Turnerbund auch deshalb, weil das Gelände für den Schulsport mitgenutzt wird, insofern ist das keine ausschließliche Vereinshilfe. Gut gelaufen ist im Vorjahr die grundlegende Sanierung der Festhalle, in nur wenigen Monaten konnten alle notwendige Arbeiten erledigt werden.

Am Samstag dann hatte der Turnerbund nochmals zu einer Feierstunde eingeladen. 26 Mitglieder erhielten Anerkennung für langjährige Zugehörigkeit. Sandra Talmon-Gros nutzte diese Gelegenheit auch für herzlichen Dank an jene Mitlieder, die unauffällig und zuverlässig viele organisatorische Hilfen leisten, sei es bei der Hallenbewirtschaftung, Gerätepflege oder bei Reinigungen.