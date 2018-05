Grenzach-Wyhlen Datenschutzgrundverordnung der EU ist für den Handwerker- und Gewerbeverein eine harte Nuss

Die Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins der Gemeinde Grenzach-Wyhlen begann mit einem sehr informativen Vortrag über die Datenschutzgrundverordnung der Europäische Union. Diese Rechtsvorschrift erlangt in dieser Woche ihre volle Wirksamkeit.

Bereits vor einem Jahr trat sie in Kraft und nun läuft die zweijährige Umsetzungsperiode aus, in der alle notwendigen Vorbereitungen getroffen werden sollten, läuft nun aus.

Rechtsanwalt Bernd Andresen kam deshalb mit einer Fülle von Informationen, die wohl nahezu allen anwesenden Vereinsmitgliedern Schweißperlen auf die Stirn trieben. Denn gleich, ob sie als Kunden, Lieferanten oder Dienstleister arbeiten, für den Umgang mit personenbezogen Daten gelten künftig erheblich erschwerte Bedingungen. Dies ist unabhängig davon, ob solche Daten automatisiert oder in konventioneller Weise verwaltet und bearbeitet werden. Das gilt auch für Standorte außerhalb der Europäischen Union, wenn sie hier lebende Personen betreffen. Dabei muss jede Firma, die Kundendaten, also Namen, Anschrift und eventuell weiter Daten wie Geburtstag, Kontoverbindung oder was auch immer, verwaltet, nachweisen können, woher diese Angaben bezogen wurden. Nach Abschluss des jeweiligen Arbeitsvorganges sind sie zu löschen.

Aber, da ja Geschäftsunterlagen, wie etwa Rechnungen für die Finanzbehörden oder Arbeitsnachweise für Garantie und Ersatzansprüche weiter vorzuhalten sind, gelten mitunter sehr differenzierte Regelungen. Die Empfehlung von Andresen war eindeutig: Kundig machen in jedem Unternehmen, egal ob groß oder klein. Externe Hilfe darf, ja muss sogar gesucht und angenommen werden, um mit diesen Daten korrekt umzugehen.

Der Rechtsanwalt wies auch darauf hin, dass die Aufsichtsbehörde, das ist der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, sowohl Partner für Beratung als auch Kontrolleur ist. Die angedrohten Bußgelder bei Verstößen mögen bei Kleinunternehmern ein Schmunzeln hervorrufen, 20 Millionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich. Das mag überzogen klingen, auf jeden Fall aber können Verstöße teuer werden.

Etwas bedenklich stimmte wohl der Hinweis von Bernd Andresen, es könnte sich ein weitverbreitetes Abmahngeschäft entwickeln. Sein wichtiger Ratschlag an die Unternehmer und Selbstständigen: gut informieren, um Verfehlungen vorzubeugen.