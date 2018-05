Grenzach-Wyhlen Damit Bello und Mieze gesund bleiben, führt der Hundesportverein Wyhlen Grenzach die Impfaktion durch

So war’s bei… der alljährlichen Impfaktion für Hunde und Katzen des Hundesportvereins Wyhlen Grenzach.

Der Hundesportverein Wyhlen Grenzach zählt zu den renommiertesten Hundesportvereinen in der Region. Dass dem Verein auch die Gesundheit der Tiere am Herzen liegt, war in der Vergangenheit mitverantwortlich dafür, dass auch sportliche Erfolge mit den Vierbeinern der Vereinsmitglieder erzielt werden konnte. Die alljährlich stattfindenden Impfaktionen sind mit ein Garant dafür, dass die Tiere gesund sind und auch gesund bleiben.