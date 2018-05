Grenzach-Wyhlen DSM: Solidarität für die Werksfeuerwehr

Betriebsratsmitglieder von BASF und Evonik sowie DSM-Mitarbeiter bekunden Unterstützung für die Einsatzkräfte.

Grenzach-Wyhlen – Gute und faire Arbeitsbedingungen für die Angehörigen der DSM-Werksfeuerwehr – das fordert die IG BCE bereits seit längerer Zeit und hat am Dienstag zu einer kleinen Solidaritätsaktion vorm Werktor eingeladen. Gefolgt waren dem Aufruf neben einer Handvoll DSM-Beschäftigter auch die Betriebsratsvorsitzenden von BASF und Evonik. Denn auch dort beobachten die Arbeitnehmervertretungen Entwicklungen, die ihnen nicht gefallen.

Nachdem sich die IG BCE im Januar erstmals an die Öffentlichkeit gewandt hatte, um auf die schlechte Situation der Werksfeuerwehr hinzuweisen (siehe Infokasten), ist wenig passiert.

„Unser Eindruck ist, dass die Geschäftsführung das Thema aussitzen will“, sagt IG-Bezirksleiter Wilfried Penshorn. Aber auch seitens der zuständigen Behörden, Regierungspräsidium und Kreisbrandmeister, kämen keinerlei Reaktionen. „Dieses Wegducken stinkt mir wirklich“, so Klaus Keßner, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von DSM.

Am 20. März hatte die IG BCE in einem Schreiben an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer die Situation dargelegt und um Antwort gebeten. „Bisher wurde uns nicht mal der Eingang des Schreibens bestätigt“, so Penshorn weiter. Die Rolle des Regierungspräsidiums sieht auch Heiko Wodarkiewicz zwiespältig. „Es gibt hier unten drei Werksfeuerwehren, die im Zuständigkeitsbereich des RP liegen und drei verschiedene Konstrukte“, so der BASF-Betriebsratsvorsitzende. Das sei doch komisch.

Die BASF stellt die Einsatzleiter der Werksfeuerwehr aus den eigenen Reihen und kauft sich Mitglieder ebenfalls über einen Dienstleister zu – mit Sondergenehmigung des RP. „Bezahlt werden die Kräfte über Werksverträge.“ Wodarkiewicz sieht ein generelles Problem darin, dass aufgrund der niedrigeren Bezahlung die Fluktuation unter der Kollegen sehr hoch ist. „Auch die Arbeitszeit ist ein wichtiges Thema, denn die Störfallbetriebe müssen eine 24-Stunden-Bereitschaft vorhalten.“

Evonik ist das einzige Unternehmen am Hochrhein, das die Mitglieder der Werksfeuerwehr nach Chemie-Tarif bezahlt. Deshalb, so schildert es der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Ralf Wittmann, gebe es kaum Probleme mit ständigen Wechseln. Doch auch Evonik hat eine Ausnahmegenehmigung beantragt, weil mit dem neuen Feuerwehrbescheid die Zahl der hauptamtlichen Einsatzleiter von drei auf sechs verdoppelt wurde. Dank der Ausnahmegenehmigung sind nun vier hauptamtliche und zwei nebenamtliche Einsatzleiter bestellt. „Das große Problem ist, genügend nebenamtliche Kräfte zu finden und zu schulen“, so Wittmann. Im Land gebe es genau eine Feuerwehrschule und es dauere teils Jahre, bis Plätze für Weiterbildungen frei seien.

Weiterbildungen, bessere Löhne und Arbeitszeiten, eine gute Altersvorsorge – sprich „alle Annehmlichkeiten, die ein Chemie-Tarifvertrag mit sich bringt“ (Wittmann) – das wollen Penshorn, Keßner und der neue Betriebsratsvorsitzende bei DSM, Matthias Mattes, auch für ihre Leute erreichen.

One Serve hat derweil einen eigenen Betriebsrat gegründet, dessen Vorsitzender Sebastian Albrecht ist. Der junge Feuerwehrmann hatte sich gegenüber dieser Zeitunmg im Januar offen und kritisch über seine derzeitigen Arbeitsbedingungen geäußert. Danach, so Keßner, sei ihm deutlich nahegelegt worden, das Unternehmen zu verlassen. „Um ihn und die anderen zu schützen, war die Gründung des eigenen Betriebsrats wichtig.“ Albrecht sei mit den meisten Stimmen zum Vorsitzenden gewählt worden.

Mehr als 400 Stimmen aus der Belegschaft hat die DSM-Werksfeuerwehr hinter sich. Die Unterschriften kamen innerhalb kurzer Zeit zusammen und am Dienstagabend hat Mattes sie in der Aufsichtsratssitzung übergeben. „Dann sehen wir, ob wir eine Reaktion erhalten.“

Unabhängig davon, wie der Tarifstreit ausgeht, wird der Betriebsrat von DSM klären, ob das One-Serve-Modell zulässig ist oder nicht. „Für mich sieht derzeit alles nach einer gerichtlichen Klärung aus“, so Keßner.

Hintergrund

One Serve: Zum einen wirft die IG BCE der DSM vor, mit der neugegründeten One Serve GmbH das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zu umgehen, um die Einsatzkräfte nicht nach DSM-Tarif bezahlen zu müssen. One Serve besteht aus DSM und dem Unternehmen VSU, bei dem sich DSM seit zehn Jahren die Einsatzkräfte ausgeliehen hat. Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz trat am 1. April 2017 in Kraft, neun Monate später hätten die Feuerwehrkräfte nach DSM-Tarif bezahlen müssen.

Einsatzleitung: Zum anderen bestehe die Einsatzleitung nicht aus DSM-Kräften, was nach Ansicht der IG BCE gegen das Landesfeuerwehrgesetz verstößt. Dieses schreibt außerdem vor, dass Betriebe, „bei denen eine Schadensabwehr nur unter besonders erschwerten Umständen möglich ist“, eine Werksfeuerwehr stellen müssen, die aus Werksangehörigen besteht. Das Regierungspräsidium kann auf Antrag Ausnahmen zulassen. Für die neue Gesellschaft One Serve liegt eine solche Ausnahmegenehmigung jedoch noch nicht vor.