Grenzach-Wyhlen Bürgermeister Tobias Benz gibt Einblick in die Finanzlage

Bürgermeister Tobias Benz gibt Einblick in die Finanzlage

Auf Einladung der CDU-Senioren-Union erläutert der Rathauschef den schwierigen Haushalt.

Grenzach-Wyhlen – Wie stellt sich die derzeitige Haushalts-und Finanzlage der Gemeinde angesichts eines seit Jahren bestehenden strukturellen Haushaltsdefizits dar und wie kann man das Risiko drohender Gewerbesteuerrückzahlungen so minimieren, dass trotzdem noch notwendige Investitionen gesichert werden können? Diesen schwierigen Fragen stellte sich am Montag Bürgermeister Tobias Benz bei der CDU-Senioren-Union Grenzach-Wyhlen, den mehr als 50 interessierte Gäste und Mitglieder verfolgten.

Mit zur schwierigen Haushaltssituation zählen auch finanzielle Altlasten wie fehlende Jahresrechnungen seit dem Jahr 2012 aber auch finanzielle Schäden durch Umsatzsteuerthematiken in Bezug auf die Gebietsentwicklung Kapellenbach in den Jahren 2005 bis 2008. Hinzu kämen eine laufende Sonderprüfung des Finanzamtes zum Neu-bzw. Erweiterungsbau des Emilienparks sowie weitere steuerliche Fehler. Benz betonte jedoch, dass er keinem die Schuld zuweisen wolle, sicherlich sei es auch für den früheren Kämmerer schwierig gewesen nach über 30 Jahren Kameralistik dann plötzlich auf das Doppik-System umzuschalten.

Der Haushalt der Gemeinde weist strukturelle Defizite auf. Gründe hierfür sind laut Benz die Nichtanpassung von Gebühren und Beiträgen über viele Jahre hinweg, das sehr hohe Niveau öffentlicher Leistungen, zahlreiche freiwillige Leistungen, ein stark schwankendes Gewerbesteueraufkommen aber auch gesetzliche Pflichten wie der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, der den Kommunen finanziell stark zu schaffen mache. Wegen der ausstehenden Jahresabschlüsse fehlten auch Controlling-und Steuerungsmöglichkeiten. Haushaltsausgleich: Um das Defizit auszugleichen habe man bereits Gebühren und Beiträge erhöht, so auch für Kindergärten, die Schwimmbäder und die Friedhofsgebühren. Hinzu gekommen sei die Anpassung von Verwaltungsgebühren und die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

Als besonders wichtig bezeichnete Benz die Entwicklung neuer Gewerbeflächen, die zielgerichtete Ansiedlung von Unternehmen sowie den Aufbau einer Wirtschaftsförderung. Gleichermaßen sprach er sich für ein gesteuertes Wachstum der Gemeinde aus und forderte die Schaffung dringend benötigten und vor allem bezahlbaren Wohnraum. Mehr Einnahmen sind das eine – weniger Ausgaben das andere. Benz forderte eine konsequente Aufgabenkritik: Was ist Pflicht und was sind freiwillige Leistungen? Dabei helfen soll eine Haushaltsstrukturkommission, die in Kürze ihre Arbeit aufnehmen wird.“