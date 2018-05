Lörrach Breitband: Viele Fragen zu den Kosten

Rund 100 Einwohner kamen zur Infoveranstaltung zum Thema Breitbandausbau in der Siedlung.

Grenzach-Wyhlen – Gut besucht war der Informationsabend am Montag zum Breitbandausbau in der Siedlung. Etwa 100 Einwohner waren zu diesem Vortrag gekommen, um vom ausführenden Unternehmen Pepcom Einzelheiten zu erfahren.

Viele Fragen hatten die Bewohner der Siedlung. Diese drückten so sehr, dass sie damit gar nicht das Ende des Vortages abwarteten, sondern sofort damit herausplatzten. Dieser etwas ungeordnete Ablauf brachte Christopher Koch spürbar durcheinander, sodass mitunter auch die Logik des Vortages erheblich darunter litt. Vor allem interessierten sich die Zuhörer fürs Geld, also dafür, welche Kosten die Anwohner nun wirklich zu tragen haben, wie oft diese Beiträge zu begleichen sind und wie intensiv damit die Bindung an das Unternehmen fixiert wird.

Christopher Koch erläuterte die unterschiedlichen Ausbauformen. Zuerst ist eine Glasfaserverbindung zum kommunalen Verteilungszentrum erforderlich. Für die Siedlung habe die Telekom der Pepcom den Bau dieser Leitung bisher verwehrt, nun muss die Regulierungsbehörde in Bonn den Streit klären, in vier Wochen soll es Klarheit geben. Im Unterschied zum bisherigen Netzbetreiber wird Pepcom aber dann jedes Haus in der Siedlung mit Glasfaserkabeln anbinden bis ins Haus. Dafür wird eine einmalige Anschlussgebühr von 600 Euro fällig.

Diese doch recht günstigen Kosten seien möglich, weil der vom Landkreis gegründete Zweckverband den Aufwand koordiniert und Fördermittel prüft. Um das System so auszubauen, müssen sich aber mindestens 60 Prozent der Anlieger beteiligen, um einigermaßen die Kosten zu decken. Dennoch besteht freie Auswahl des Dienstanbieters, doch dürfte wohl kaum ein Hausbesitzer die Kosten fürs deutlich leistungsstärkere Glasfaserkabel investieren und es dann nicht nutzen. Bei der Telekom bleibt die Versorgung über Kupferleitungen bestehen.

Gestaffelt von 60 bis 1000 Megabits bietet Pepcom viele Nutzungsvarianten an. Für den monatlichen Betrag soll es im unteren Bereich für die beiden ersten Jahren Rabatt geben. Auch übernimmt das Unternehmen Kündigung und Übergang vom bisherigen Betreiber, dann kann wohl die bisherige Rufnummer behalten werden.

Angesichts der zahlreichen Fragen scheint wird das Infoangebot von Pepcom bedeutsam, neben Anschreiben an die Haushalte auch weitere Bürgergespräche anzubieten, um Einzelheiten zu erläutern und die für jedes Grundstücke individuellen Fragen zu erläutern.

Ein Anwohner wollte wissen, warum die Fachleute zur Besichtigung der Grundstücke erst nach Vertragsabschluss kommen, auch hier folgte noch einmal der Hinweis, dass eine Mindestzahl an Teilnehmern erreicht werden muss, bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen. Wenn alles reibungslos abläuft, so Koch, könnten 2019 die ersten Häuser in der Wyhlener Siedlung ihren leistungsfähigen Datenanschluss in Betrieb nehmen.

Zu Beginn des Abends hatte Bürgermeister Tobias Benz die Besucher begrüßt und darauf hingewiesen, dass derzeit wohl die Telekom als ursprünglicher Platzhirsch erheblich an Boden verliert. Als der Ausbau des Breitbandnetzes begann, hielt sich der Telekommunikationsgigant, der das bisherige Leitungsnetz betreibt, spürbar zurück. Grund dafür war wohl die Ausrichtung auf schnellen Ertrag. Besonders deutlich zeige sich das auf dem Rührberg. „Dort wurde der Ausbau von der Telekom abgelehnt, weil sich die Kosten nicht innerhalb von drei Jahren amortisieren ließen“, erklärte Benz. „Doch alle Ortsteile benötigen zukunftsorientierte Datenverbindungen, nicht nur für Privatpersonen, sondern für alle, die sie für ihren Beruf benötigen, seien es kleine Firmen oder Freiberufler, die zu Hause arbeiten.“

Deshalb ermögliche der Zweckverband, dass nun die bisher am schlechtesten versorgten Teile der Gemeinde wie Rührberg, Neufeld, Fallberg und die Siedlung zuallererst erst ausgebaut werden.