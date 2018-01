Grenzach-Wyhlen Breitband: Neufeld und Hörnle kommen ans Netz

Infoveranstaltung zum Thema Breitband. Ausbau für schlecht versorgte Gebiete beginnt

Um schlecht versorgte Gebiete zu erreichen, zieht der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis die Glasfaserkabel durch das theoretisch gut versorgte Grenzach. Anwohner der Trasse können durch einen frühzeitigen Anschluss an das schnelle Netz profitieren.

„Der Breitbandausbau hat im vergangenen Jahr Fahrt aufgenommen“, eröffnete Bürgermeister Tobias Benz die Infoveranstaltung zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Grenzach am Montag. Für die Gemeinde sei es gut, dass schon im ersten Ausbauschritt der Zweckverband die unterversorgten Gebiete Rührberg und das Wyhlener Gewerbegebiet Fallberg berücksichtigt habe, sagte Benz und meinte, dass künftig ein Glasfaseranschluss so wichtig wie ein Strom- oder Wasseranschluss sei.

Ziel des aktuellen Ausbaus sind das Neufeld, das Grenzacher Gewerbegebiet und das Hörnle. Der Zweckverband hatte die Anwohner der Straßen in Grenzach angeschrieben, in die Glasfaserleitungen zur Erschließung der schlecht versorgten Gebiete gelegt werden. Paul Kempf, Geschäftsführer des Zweckverbandes, führte aus, dass der Ausbau gut erschlossener Gebiete nicht vorrangig sei. Allerdings müsse man in Grenzach durch solche Gebiete, um schlecht versorgte Bereiche zu erreichen. „Alle, die an der Trasse wohnen, bekommen die Möglichkeit für den sofortigen Anschluss“, erklärte er den rund 60 Interessierten. Kempf führte aus, dass das Kabel vom östlichen Ortseingang entlang der Basler Straße bis zur Hauptstraße geführt werden soll. Zu weiteren Erschließung führt das Kabel die Hauptstraße hoch bis etwa zur Kreuzung Talstraße, wo die Leitung nach Osten zum Neufeld geführt wird.

Das Hörnle wird von der Hauptstraße aus über die Rebgasse und den De-Bary-Weg erschlossen. Über die Hauptstraße führt auch die Leitung nach Süden in Richtung des Gewerbegebiets. Kempf erläuterte die Kosten für einen Hausanschluss, die beispielsweise für ein Einfamilienhaus nahe der Grundstücksgrenze bei 600 Euro netto, und einem Haus mit vier Wohneinheiten nahe der Grundstücksgrenze bei 900 Euro netto liegen. Größere Entfernungen zur Grundstücksgrenze bedeuteten Mehrkosten, während etwa durch vorhandene Leerrohre bis zu 400 Euro eingespart werden könnten. Kempf erklärte, dass ein späterer Anschluss möglich sei, die Selbstkosten dann aber höher ausfallen dürften. Um die Nutzer mit Internet und Telefon zu versorgen, pachtet die Firma Pepcom das Glasfasernetz vom Zweckverband. Wilfried Pantke (Pepcom) führte unterschiedliche Angebote aus. Die schnelle Leitung kann ab monatlich 40 Euro für bis zu 60 Mbit/s Download und 30 Mbit/s Upload, Internetflatrate und Telefonflatrate ins deutsche Festnetz genutzt werden. Bei einem zweijährigen Vertrag kosten die ersten zwölf Monate nur die Hälfte. Kabelfernsehen und Radio kosten zusätzliche fünf Euro. Wer auf der Datenautobahn mit bis zu 1000 Mbit/s unterwegs sein will, zahlt bei einem Zweijahresvertrag mit Internetflatrate und Telefonflatrate monatlich 140 Euro. Kempf erklärte, dass Bürgersprechstunden zur Besprechung individueller Fälle und der Hausanschlussverträge geplant seien.