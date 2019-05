von Rolf Reißmann

Grenzach-Wyhlen – Die bevorstehende Europawahl war wichtiges Thema beim Betriebsrätetreffen der Chemie- und Pharmaunternehmen am Hochrhein. Klaus Keßner, Bezirksvorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie sieht wachsende Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit der Betriebsräte.

Seit 1996 wurde die länderübergreifende Kooperation der Arbeitnehmervertretungen ausgebaut. „Seitdem haben wir vieles erreicht, inzwischen werden wir von den Konzernleitungen ernst genommen und haben durchaus Einfluss auf Entscheidungen mit großer Bedeutung“, erläuterte Keßner beim Treffen am Mittwoch. Als Beispiel nannte er die jetzt übliche Kooperation mit den einzelnen Standorten eines Konzerns bei Schließungen und Arbeitsplatzabbau. Dank des internationalen Betriebsrates kommt es nicht mehr zu erheblichen Unterschieden bei Sozialplänen. Auf diese Weise werde das gegenseitige Ausspielen von Standorten vermieden. Der internationale Betriebsrat ermöglicht auch, die spezifischen Arbeitsbedingungen in den Ländern besser in die Unternehmensstruktur einzuordnen. Durchgesetzt wurde mittlerweile die Kommunikation in der jeweiligen Landessprache. Da es früher üblich war, dass Konzernleitungen ausschließlich in englischer Sprache ihre Informationen verbreiteten, kam es zu unterschiedlichen Auslegungen, denn die meisten Beschäftigten beherrschen nur ihre Muttersprache. „Wir erwarten vom künftigen europäischen Parlament, dass es noch viel stärker die Arbeitnehmerrechte beachtet und durchsetzt“, mahnte Keßner an.

„Überhaupt geht es darum, die europäische Politik stärker auf soziale Belange auszurichten.“ In der Vergangenheit habe bei der EU stets die Wirtschaft mit ihren Ergebnissen im Vordergrund gestanden, dabei blieben oftmals Forderungen der Arbeitnehmer unberücksichtigt. Inzwischen haben sich die internationalen Betriebsräte in ihrer Arbeitsweise auf die neuen Möglichkeiten eingestellt. Als sie gegründet wurden, gab es nur wenige Mobiltelefone, keine Emails. Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten erleichtern den schnellen direkten Austausch miteinander. Dies griff auch die neue Bezirksleiterin der IG BCE auf.

Petra Hartwig nutzte die Sitzung der Betriebsräte, um sich vor allem mit dem Projekt „Chemie am Hochrhein“ vertraut zu machen. Sie unterstützt den zunehmend europäischen Blick der Betriebsräte, nicht nur innerhalb der Konzerne, sondern auch innerhalb der gesamten Branchen. Noch ungeklärt ist die Tarifbindung für die ehemalige DSM-Werksfeuerwehr. Die mit dem Namen Oneserve inzwischen als selbständige Firma agierende Feuerwehr arbeitet noch unter den früheren Bedingungen. Das Trägerunternehmen Vereinigte Sicherheitsdienste wollte die 23 beschäftigten an die Gewerkschaft Verdi anbinden, das wäre aber mit Einbußen verbunden gewesen. Nachdem sich die Geschäftsleitung von DSM klar dazu bekannte, nur mit der IG BCE zu verhandeln, steht die Lösung wohl bald vor der Tü r. Auch ist für Ende dieses Quartals vom Regierungspräsidium die Bewilligung aus feuerwehrtechnischer Sicht angekündigt. Thema der Betriebsrätesitzung war noch die bessere Versorgung von Auszubildenden mit Wohnraum. Dies sei ein gutes Feld für das Engagement des Bündnisses „Chemie am Hochrhein, meinte Ralf Wittmann, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Evonik in Rheinfelden. Hier zeige sich der Nutzen enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. Der Rheinfelder Oberbürgermeister Klaus Eberhardt habe das Thema schnell aufgegriffen und bei der Planung des Wohnungsbaus an der Römerstraße den Bedarf eingebracht. Die städtische Wohnbau sieht nun in diesem Komplex 60 Mikroappartements vor. Mit solchen Kleinwohnungen besteht die Möglichkeit günstiger Unterbringung und somit langfristig die Nachwuchsausbildung zu sichern.