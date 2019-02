von Maja Tolsdorf

Grenzach-Wyhlen (maj) Ein roter Faden ist die Berufsorientierung der Schüler im Profil der Realschule. Auch das Lise-Meitner-Gymnasium setzt sich nicht nur für Informationen rund ums Studium ein, sondern hat zunehmend auch die Ausbildungsberufe im Blick. Beiden Schularten gemeinsam ist mit WBS (Wirtschafts-, Berufs und Studienorientierung) ein neues Fach. Verbindendes Element ist die Ausbildungsbörse, am Samstag, 16. Februar, die von den Freundeskreisen beider Schulen organisiert wird.

Eine Jubiläumsausgabe ist die Ausbildungsbörse dieses Mal, denn sie findet inzwischen zum zehnten Mal im Schulzentrum statt. Mit 16 Ausbildungsbetrieben hatte Tosca Vogt (Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule) die Premiere 2008 ins Leben gerufen. Inzwischen sind es um die 60 Betriebe, die jährlich Berufe und Ausbildungswege aufzeigen. Grundidee der Veranstaltung ist es, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die junge Menschen aus Grenzach-Wyhlen vor Ort und in der Region haben. Deshalb finden sich auf der Börse Betriebe aus Grenzach-Wyhlen ebenso, wie Firmen aus der Schweiz oder dem Kreis Lörrach.

Vertreten sind Industrieunternehmen, Betriebe aus Handwerk und Handel, Dienstleister sowie weiterführende Schulen, berufliche Gymnasien und Hochschulen. Vor allem aber ist es Tosca Vogt und den weiteren ehrenamtlichen Organisatoren Stephanie Kast (Freundeskreis der Realschule), Astrid Kabella (Vorsitzende Freunde des LMG, Tilman Hutschenreuter (Vorstand Freunde des LMG) wichtig, dass Eltern ihre Kinder auf diesem Schritt in die Zukunft begleiten. „Deshalb sind nicht nur Schüler, sondern auch Eltern zur Ausbildungsbörse eingeladen“, sagt die Vorsitzende des Freundeskreises der Realschule. Aus dem gemeinsamen Besuch ergebe sich für das Gespräch zu Hause eine andere Basis.

Zum roten Faden der Berufsorientierung der Realschüler gehört auch die Kooperation mit Unternehmen, die ebenso seit zehn Jahren besteht. „Dadurch haben unsere Schüler die Möglichkeit, in Betriebe reinzuschnuppern, und diese können sich den jungen Leuten an der Schule vorstellen“, sagt Bigler. Dazu gehört auch ein eigener Tag „Check a job day“, der ideell Anregungen wie den Boys- oder Girls-Day aufgreift. Letzterer werde laut Bigler zudem genutzt, um die Schüler auf Ideensuche in die Betriebe auszusenden. Bei „Check a job a day“ können die Siebtklässler ihre Eltern in den Arbeitsalltag begleiten, um „Jobluft“ zu schnuppern. Und immer wieder wird die Ausbildungsbörse, die für die Realschüler der Klassen 7 bis 10 verpflichtend ist, zur Vorbereitung auch Teil des Unterrichts.

Denn vor allem für Achtklässler gelte es, Ausschau nach Praktikumsplätzen zu halten. Und das sei gar nicht einfach, aber laut Bigler notwendig, weil nach der neunten Klasse die Realschule mit dem Hauptschulabschluss verlassen werden kann. Deshalb will er selbst bei der Ausbildungsbörse nach Betrieben Ausschau halten, die Praktika für 14-Jährige anbieten können. Für die Lehrer selbst ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, am Puls der Zeit zu bleiben. „Wir müssen uns im Zeitalter der Digitalisierung darüber bewusst sein, dass die heutigen Fünftklässler später Berufe ergreifen, deren Bezeichnungen wir noch nicht kennen“, sagt Bigler.

Ausbildungsbörse: Samstag, 16. Februar, 10 bis 13 Uhr, im Schulzentrum.