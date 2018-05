Grenzach-Wyhlen Beim Flohmarkt des Kinderhauses Grenzach-Wyhlen gibt es Babys erste Klamotten

Der Flohmarkt des Kinderhauses Grenzach-Wyhlen mit 91 Tischen ist gut besucht. Die Einnahmen gehen komplett an die Einrichtung.

Das Interesse an gut erhaltene Kinderkleider ist ungebrochen. Als Publikumsmagnet entpuppte sich so auch am Samstag die Kinderkleiderbörse des Kinderhauses Grenzach-Wyhlen, die mit einem Spielzeugflohmarkt verbunden auch für Kinder äußerst attraktiv war. Im Mittelpunkt der Börse standen jedoch die Kinderkleider, die an insgesamt 91 Tischen angeboten wurden und die von Babygrößen bis hin zu Teenager-Größen alles boten.

Daneben lockten Tische mit gut erhaltenen Spielzeugen, Spielen und anderen Kinderutensilien. Auffallend war, dass unter den meist weiblichen Besuchern der Kinderkleiderbörse viele schwangere Frauen waren. Sie suchten in freudiger Erwartung auf die Geburt nach der passenden Erstausstattung für Babys, während viele Familien das ein oder andere Schnäppchen für ihre Kinder machen wollten. Ebenfalls fiel auf, dass die Anzahl der Frauen, die bei Börsen dieser Art Berge von gut erhaltenen Kinderkleider günstig verkaufen wollten, immer größer zu werden scheint. Erfreut über den riesigen Zuspruch zeigte sich Mitorganisatorin Yvonne Iseli. Der Erlös der Börse soll in vollem Umfang für Neuanschaffungen im Kinderhaus verwendet werden. Dankesworte richtete Iseli an die Sponsoren, die die Kinderkleiderbörse maßgeblich mitunterstützt hatten.

Eltern wünschen sich Frühstück

Ganz nebenbei thematisierte Iseli auch das Thema Frühstück im Kinderhaus. Sie verwies darauf, dass es ein gemeinsames Frühstück nicht gebe, was sie und zahlreiche andere Kindergarten-Eltern bedauerten. Da es im gemeindeeigenen Hebelschulkindergarten ein Frühstücks-Angebot gebe, bedauerten viele Eltern, dass gesunde Ernährung im gemeindeeigenen Kinderhaus offenbar keine Rolle spiele. Iseli wünsche sich daher, dass auch im Kinderhaus künftig ein gemeinsames Frühstück bei nur geringen Mehrkosten angeboten werden kann.