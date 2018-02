Grenzach-Wyhlen Baumpflege: Gefahr von oben wird gebannt

Am Rheinuferweg werden derzeit Robinien gekürzt und gefällt.

Grenzach-Wyhlen – Jogger, Wanderer, Reiter, Gassi-Geher und Spaziergänger nutzen den Rheinuferweg gerne, der auch Teil des Hochrheinwanderwegs ist. Bis Donnerstag aber müssen sie auf den Abschnitt zwischen Schacht und Südstraße verzichten, denn eine Kontrolle des Regierungspräsidiums hat ergeben, dass einige Bäume zur echten Gefahr werden können.

Ein großes Warndreieck weist am Montagvormittag ausdrücklich darauf hin, dass der Weg wegen Baumpflegearbeiten gesperrt ist. Einer Hundebesitzerin ist das aber egal, sie läuft mit ihren drei Tieren den Weg entlang und schlängelt sich an der Hebebühne der Arbeiter irgendwie vorbei.

Den Einsatz leitet Patrick Stärke. Gemeinsam mit zwei Kollegen arbeitet er sich Stück für Stück den Weg entlang. „Wir entnehmen hauptsächlich Äste und Totholz, fällen müssen wir wohl nur wenige Bäume“, erklärt Stärke. Darüber ist Boris Krause ziemlich froh. Und, dass es sich bei den betroffenen Bäumen um Robinien handelt. „Das ist eine eingeschleppte Art aus Nordamerika, die hier am Rheinufer ziemlich dominant ist“, sagt Krause, der sich sowohl beim BUND als auch beim Nabu engagiert.

Bereits am Freitag, bevor die Arbeiten losgingen, hat er sich mit gemeinsam mit der vom Regierungspräsidium beauftragten Firma ein Bild von der Maßnahme gemacht. „Da war ich recht erleichtert, dass keine anderen Bäume gefällt werden müssen.“

Die Robinie hat sich seit dem 19.Jahrhundert am Rhein ausgebreitet. Ihr beizukommen ist gar nicht so einfach, wie Krause erklärt. „Einfach fällen bringt gar nichts, dann wächst der Baum nämlich noch stärker nach.“ Besser sei es, die Robinie zu traktieren, etwa in dem man an manchen Stellen gezielt Rinde entfernt – Experten nennen das Ringeln. „Dann stirbt sie ab und bietet als Totholz wiederum wichtigen Lebensraum für andere Arten.“ Auch darüber hat der Naturschützer mit den Baumpflegern gesprochen. „Wir werden so wenig Holz wie möglich abtransportieren“, verspricht Stärke.

Wachsen weniger Robinien, haben heimische Arten die Chance, sich auszubreiten. Eichen, Hainbuchen oder auch Winterkirschen, zählt Krause auf. Diese Entwicklung nennt man Sukzessionswald und ein paar Meter weiter, beim Kiesgruben-Biotop, kann man sich das genau anschauen.

„Dieser Wald ist wild und unordentlich – und so muss es sein“, sagt Krause und schlängelt sich an Ästen, Flechten und Efeuranken vorbei. „Natur bedeutet Chaos.“

Auf so viel genutzten Wegen wie dem Rheinuferweg aber ist ein solches Chaos wegen der Verkehrssicherheit nicht erwünscht, was auch Krause nachvollziehen kann.

Allerdings wünscht er sich von so manchem Zeitgenossen eben auch ein bisschen mehr Rücksicht auf die Natur. „Wenn Reiter mit ihren schweren Tieren die Holztritte im Biotop überqueren oder mir freilaufende Hunde entgegen kommen, ist das nicht in Ordnung.“ Wie, um Krauses Worte zu unterstreichen, kommt die Hundebesitzerin wieder vorbei – nur eins der drei Tiere an der Leine.

Während des Abstechers ins Biotop haben sich Stärke und seine Kollegen ein gutes Stück voran gearbeitet. Den Weg übersäen Holzstücke und Efeuranken. „Um die tut es mir schon leid“, sagt Krause. Denn der dichte Bewuchs bietet kleinen Vögeln gute Nistbedingungen und schützt sie vor Angreifern. Und die Ranken schaden den Bäumen, an denen sie entlang wuchern, kein bisschen. „Auch wenn selbsternannte Naturschützer das anders sehen“, sagt Krause und deutet auf eine dicke Ranke, die mit einem glatten Schnitt durchgesägt wurde. „Zum Glück hat sie überlebt“, freut sich Krause und legt den Kopf in den Nacken. Das Blätterdach ist dunkelgrün und saftig. „Das ist doch auch toll – ohne Efeu wäre es hier im Winter total kahl.“

Info: Noch bis Donnerstag ist der Rheinuferweg zwischen Schacht und Südstraße gesperrt.