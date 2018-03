Grenzach-Wyhlen Bademeister bekommen dickes Lob von den Gästen

Das kommunale Hallenbad ist weit über die Gemeindegrenzen beliebt. Mehr als 1200 Gäste pro Woche nutzen es. Angebote werden gut angenommen.

Grenzach-Wyhlen (bbu) Das kommunale Hallenbad ist nicht nur in Gren­zach-Wyhlen beliebt, sondern lockt auch Gäste von weit außerhalb der Gemeindegrenzen an. Daran haben neben den politischen Entscheidungsträgern, die dem Hallenbad die finanziellen Mittel für die heutige Ausstattung genehmigen, vor allem Betriebsleiter Massimo Pinto und sein siebenköpfiges Team ihren Anteil, die jeden Tag im Bad zur Verfügung stehen. Über 1200 Gäste besuchen derzeit das Hallenbad in der Woche – Schulklassen und Vereine nicht eingerechnet.

„Die Bademeister sind superhöflich und hilfsbereit“, bringt Lynn Arnold das dicke Lob vorneweg. Sie trainiert im Hallenbad Triathleten verschiedener Vereine und kennt laut eigener Aussage Bäder bis nach Freiburg: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Bademeister und Trainer so gut zusammenarbeiten. In Grenzach-Wyhlen gibt es die besten Bademeister der Welt.“ Auch das Wasser im Becken, „ist das sauberste, das man kriegen kann“. Zum Glück steht Massimo Pinto bei diesem überschwänglichen Lob nicht nebenan am Beckenrand; sonst wäre er vermutlich rot geworden.

Aber der Leiter der Bäderbetriebe in Grenzach-Wyhlen, der dort 1990 als Lehrling begann und seit 2003 deren Chef ist, weiß um das gute Image, das sein Hallenbad hat: „Wir haben sehr viel Glück mit unserem Hallenbad. Wir bekommen eine super Resonanz von den Gästen.“ 1200 bis 1300 sind es laut seiner Auskunft derzeit pro Woche, am Langbadetag Mittwoch zwischen 6.30 und 21.30 Uhr bis zu 300.

Die Grenzach-Wyhlener Mutter Melanie Rütten mit zwei Töchtern und einem Nachbarkind gehört am heutigen Samstag dazu. Die Familie geht einmal pro Woche ins Hallenbad, normalerweise aber am Freitag, wie Rütten sagt: „Dann ist Kinderspieltag von 14 bis 17 Uhr.“ Die gegliederten Zeiten für verschiedene Gruppen von Gästen findet Rütten besonders toll: „So weiß ich zum Beispiel, dass ich mit meinen Kindern nicht zum Damenschwimmen auftauchen muss“, sagt sie und lacht. Franziska Würth ist der einzige Gast, der sich unzufrieden mit den Öffnungszeiten äußert. Sie spricht aber speziell vom Wochenende, wo samstagvormittags und sonntagnachmittags geschlossen ist: Denn Würth fährt mit ihrem Mann und den vier Kindern extra von Solothurn nach Grenzach-Wyhlen. Die Familie lebte zuvor zwar fünf Jahre in nächster Nähe in Bettingen – in der ganzen Nordwestschweiz gibt es laut Würth aber kein Nichtschwimmerbecken, das beheizt wäre wie in Grenzach-Wyhlen.

Das saubere Wasser und die sauberen Duschen werden immer wieder gelobt, besonders von denen mit Kindern. Darin übertreffe das Grenzach-Wyhlener Hallenbad auch das Laguna in Weil am Rhein, sagt Vanessa Flaig, die mit ihrer neunjährigen Tochter Fenja zum ersten Mal privat hier ist. Die Tochter war allerdings schon oft für Wettkämpfe in Grenzach-Wyhlen: Sie schwimmt in der SSG Weil am Rhein. Auch der 64-jährige Norbert Brödlin war schon mit seinem damals kleinen Sohn im Hallenbad. Vor Kurzem ist er wieder zurückgekehrt und schwimmt nun dreimal die Woche seine Bahnen: „Der beste Sport für die Kondition und die Gelenke“, sagt er. Die Aufteilung der Bahnen für langsame, mittlere und schnelle Schwimmer findet er „perfekt“.

Viele der genannten Pluspunkte zählt Pinto auf, ohne die Aussagen der heutigen Gäste zu kennen: Der Warmbadetag, die abgetrennten Bahnen, die verlängerten Öffnungszeiten und das Frühschwimmen ab 6.30 Uhr kämen alle gut an bei den Gästen. „Als das Laguna zwei Jahre wegen Renovierung geschlossen war, kamen viele zu uns und sind geblieben.“ Das Hallenbad tue das Mögliche, um sowohl den einzelnen Gästen wie auch den Vereinen die optimalen Nutzungszeiten zu bieten. So sei der Montag weiterhin für die DLRG, der Samstagmorgen für die Triathleten reserviert. Auch alle Schulklassen in Grenzach-Wyhlen schwimmen im Hallenbad, dazu Grundschüler aus Inzlingen. Nachdem nun das Rheinfelder Schwimmbad längere Zeit geschlossen gewesen sei, sei er erstmals auch von Rheinfelder Schulen angefragt worden, sagt Pinto.