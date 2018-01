Grenzach-Wyhlen BUND-Vorsitzender Herwig Eggers erhält Ehrennadel des Landes

Für sein ehrenamtliches Engagement wird der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe beim Neujahrsempfang in Grenzach-Wyhlen mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet.

Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verlieh Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Samstag für Verdienste im Ehrenamt an Herwig Eggers, den langjährigen Vorsitzenden der BUND-Ortsgruppe in Grenzach-Wyhlen. In Vertretung des Landesvaters hielt der Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey die Laudatio auf Eggers.

Auch Bürgermeister Benz sprach lobende Worte über den 67-Jährigen, der seit 1990 Mitglied und seit 1991 Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe ist. Die Landesehrennadel wird vergeben für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Eggers, so Frey, sei prädestiniert für die Auszeichnung, da er mit seinem zivilen Engagement wichtige Weichen für die Gemeinde und ihre Bürger gestellt habe.

Benz erinnerte an Eggers Einsatz im Rahmen der lokalen Agenda, hob ihn als „spiritus rector“ verschiedener Projekte hervor, etwa der Kiesgrubensanierung oder ehrenamtlicher Pflegemaßnahmen für geschützte Biotope. Zudem hat er sich stets darum gekümmert, auch den folgenden Generationen die Natur ans Herz zu legen, er sei etwa Initiator für die Teilnahme des BUND am Kinderferienprogramm.

„Herr Eggers gibt ausführliche, fachkundige Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplanverfahren“, sagte Benz. Eggers zeichne aus, dass er viel Herzblut in seine Tätigkeit investiere. Zuletzt sei das etwa bei der Klage gegen den Sanierungsbescheid des Perimeters 2 der Kesslergrube deutlich geworden, an der sich der BUND ebenfalls beteiligt.

Herwig Egger wurde 1950 in Hannover geboren, wo er nach dem Abitur Chemie studierte. Er spezialisierte sich auf Analytik und Umweltanalytik und trat 1984 seine Stelle bei Roche an, wo er erstmals mit Altlasten zu tun hatte. In einer kurzen Ansprache sagte der Vater dreier Kinder, dass er in Grenzach-Wyhlen offen aufgenommen wurde und eine erstaunlich schöne Natur vorgefunden habe, die es zu schützen gelte. Er dankte besonders seiner Frau, die sein langjähriges Engagement mitgetragen habe.