von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen – Die BUND-Ortsgruppe will sich auch in diesem Jahr aktiv um die Belange des Umwelt- und Naturschutzes kümmern und sich engagiert in kommunalpolitische Entscheidungen und das gesellschaftliche Leben in der Doppelgemeinde einbringen. Beim ersten Arbeitstreffen in diesem Jahr skizzierte das neu gewählte Vorstandsteam um Irene Blaha und Boris Krause die Eckpunkte ihrer Arbeit für 2019.

Kesslergrube: Danach will sich die Gruppe zunächst intensiv auf die anstehende mündliche Verhandlung beim Verwaltungsgericht vorbereiten, die Klarheit darüber schaffen soll, in welcher Weise die BASF ihren Anteil an der Kesslergrube in Grenzach sanieren muss.

Das Unternehmen will das schadstoffhaltige Erdreich durch Spundwände abdichten, während der BUND sowie die Gemeinde auf einem Aushub bestehen. Beim Arbeitstreffen am Dienstag unterstrich Boris Krause noch einmal die Bedeutung eines Aushubs, weil die Schadstoffe in unmittelbarer Nähe eines grenzüberschreitenden Grundwassergewinnungsgebietes festgestellt wurden. Dem BUND gehe es mithin um eine Dekontamination der Schadstoffe mit größtmöglicher Wirkung.

Krötenzaun: Einen Krötenzaun will die Ortsgruppe schon in den kommenden Wochen an der rechten Seite der Bettingerstraße in Grenzach installieren, um die wandernden Amphibien, die sich auch in Richtung des Biotops im Lenzen bewegen, vor dem Autoverkehr zu schützen. Diese sei eine Maßnahme, die man sehr schnell umsetzen wolle, weil die Wanderung bereits Ende Februar, Anfang März einsetzt, so Irene Blaha.

Sie berichtete, dass sich die neu gewählte Vorstandsspitze der BUND-Ortsgruppe in den kommenden Wochen auch bei den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen vorstellen will und in einen Dialog mit den Vertretern des Gemeinderates treten will.

Workshop & Exkursionen: Einige Projekte und Exkursionen drehen sich in diesem Jahr um das Thema „Insekten, artenreich und unverzichtbar“.

Im gesamten Bereich des BUND-Regionalverbands Hochrhein soll zwischen April und Ende August pro Woche jeweils eine Exkursion stattfinden. Anfang Juni wird sich eine Exkursion in Grenzach-Wyhlen mit der Veränderung des Ökosystems durch den Buchsbaumzünsler beschäftigen. Außerdem soll ein deutsch-schweizerischer Workshop zum Thema Insekten stattfinden. Dabei soll es auch darum gehen, dass jeder Teilnehmer eine konkrete Handlungsempfehlung mitnehmen kann, die dem dramatischen Rückgang der Insektenpopulation entgegenwirkt.

Weiter ausbauen und komplettieren will die BUND-Ortsgruppe das Biotop-Kataster, um künftig noch besser Einfluss auf infrastrukturelle und ökologische Ausgleichsmaßnahmen nehmen zu können. Krause regte an, dass man nach Möglichkeit jedem Biotop auch eine dort auftretende Artenliste beifügen sollte. Außerdem sprach man sich dafür aus, auch Dolinen-Gebiete mit aufzunehmen. In diesem Zusammenhang teilten die BUND-Verantwortlichen mit, dass man auch in diesem Jahr Pflegemaßnahmen in den Biotopen, so auch in der Kiesgrube in Wyhlen vornehmen will. Außerdem will man sich am 50-jährigen Jubiläum des Lise-Meitner-Gymnasiums beteiligen, während die Kindergruppe des BUND im März ihre Aktivitäten beginnen wird.