von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Claus Walther und Dieter Bollinger müssen am Dienstagabend viel Zeit mitbringen. Die im Regierungspräsidium für den Bau der Ortsumfahrung Verantwortlichen werden in der Gemeinderatssitzung einen Sachstandsbericht zur B34 neu abgeben und jede Menge Fragen beantworten müssen. Denn das Vertrauen in die Behörde ist bei vielen Grenzach-Wyhlenern erschüttert.

Dazu zählen Romana Huber, Dietmar Trimpin, Harry Bachmann, Monika Lehnertz, Monika Schlachter-Johner und Petra Hartmann. Sie alle wohnen entlang der alten Bundesstraße und leiden nach eigenen Aussagen unter Lärm, Feinstaubbelastung und weiteren Gefahren, die eine Bundesstraße mitten durch den Ort so mit sich bringt.

Seit 38 Jahren lebt Monika Lehnertz in der Augstbergstraße. Die Familie hat dort gebaut, weil ihnen damals in Aussicht gestellt wurde, dass bald die Ortsumfahrung kommt – ein Geschichte, wie sie in Varianten alle erzählen, die sich am Donnerstag zu einem Planungsgespräch für die Gemeinderatssitzung getroffen haben.

Sie alle haben jahrelang für eine Realisierung der Ortsumfahrung gekämpft. „2015 haben wir innerhalb weniger Tagen 1500 Unterschriften gesammelt“, erinnert sich Huber und blättert in einem dicken Ordner. In diesem hat sie jeden Zeitungsartikel über die B34 neu und andere Straßenbauprojekte im Land gesammelt. Im Archiv fehlt natürlich auch der Bericht vom 23. August 2017 nicht. „Wir waren beim Spatenstich und haben eine Flasche Sekt getrunken“, sagt Huber. Sie alle seien so euphorisch gewesen, dass die langersehnte Ortsumfahrung plötzlich in greifbarer Nähe schien.

Dieser Euphorie folgte jedoch schnell Ernüchterung, als außer dem „Viadukt“ (Huber) an der Südstraße nicht mehr viel ging und dann im Dezember 2018 die Nachricht einschlug, dass das RP mit einer jahrelangen Verzögerung rechnet. „Immer heißt es, wir sollen Vertrauen haben oder uns für etwas engagieren“, so Huber. Sie wolle gerne weiter vertrauen – aber dazu müsse jetzt die Wahrheit gesprochen werden. „Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.“

„Die Fakten müssen auf den Tisch“, findet auch Lehnertz, die wie die anderen Mitstreiter eine lange Liste an Fragen vorbereitet hat: Wo liegen die wirklichen Gründe für die Verzögerung? Welche Mehrkosten entstehen dadurch? Warum kommen jetzt problematische Untergrundverhältnisse am Altrhein auf?

Bachmann will es ganz konkret wissen: „Ich erwarte, dass die Vertreter des RP Termine zur Ausschreibung der Bauwerke Altrhein, Am Wasserkraftwerk und Solvaystraße mitbringen“, sagt Bachmann und Trimpin nickt zustimmend. Sie wollen konkrete Antworten, heiße Luft werden sie am Dienstag nicht gelten lassen. „Und auch keine weitere Verunglimpfung unseres Bürgermeisters oder der Gemeinderäte“, sagt Bachmann.

Trimpin wohnt im Stückweg in der Siedlung. „Ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch. Aber sollte die Umfahrung jetzt nicht zügig und so wie planfestgestellt gebaut werden, werde ich zum Tier.“ Wie das aussehen kann, dafür gibt’s in der Runde durchaus schon Ideen: Demonstrationen, Proteste, den Verkehr lahmlegen Ob sie zu diesen Mitteln greifen, hängt auch von den Ergebnissen am Dienstag ab. „Wir fordern den unverzüglichen Weiterbau der planfestgestellten Trasse“, fasst Lehnertz zusammen. Sie hat in ihren Unterlagen noch die Präsentation der Bürgerversammlung von vor knapp drei Jahren, in denen das RP den Bauablauf skizzierte. Als Endpunkt war das Jahr 2021 markiert, ein Datum, dass laut RP nun nicht mehr zu halten ist. „Unsere Gemeinde wächst, bereits 2015 hatten wir auf der Lörracher Straße täglich rund 30 000 Fahrzeuge“, sagt Huber. Nun werde im Osten wie im Westen der Gemeinde weiter kräftig gebaut, neue Wohnungen und neues Gewerbe entsteht. „Die Industriegemeinde wird von Ost nach West mit Waren – auch Gefahrgut – versorgt“, betont Bachmann. Die Industrie stehe deshalb auch voll hinter der Ortsumfahrung.

Noch drei Mal schlafen, dann ist die so wichtige Gemeinderatssitzung da. Lehnertz wird diese Nächte bei geschlossenem Fenster und mit Ohrenstöpseln verbringen. Hat sie im Lauf der Jahre schon überlegt, wegzuziehen? „Ja, natürlich. Aber wir würden für unser Haus doch nichts bekommen.“

Die Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung statt. Seitens des RP werden Abteilungspräsident Claus Walther und Referatsleiter Dieter Bollinger anwesend sein.