Grenzach-Wyhlen B 34 neu: Einschnitt in die Natur schmerzt

Das Regierungspräsidium und die Gemeinde informieren über den Stand der Ausgleichsmaßnahmen für die B 34 neu.

Für den Bau der neuen Bundesstraße werden 17 Hektar Land verbraucht. Eine Fläche, die für den Naturschutz ausgeglichen werden muss. Über den Stand des landschaftspflegerischen Begleitplans informierten am Donnerstag Vertreter des Regierungspräsidiums. Die Gemeinde gab zudem einen Einblick in die weitere Entwicklung der Salzlände. Wie tief bei einigen Menschen die Wut über den Verlauf der B34 neu sitzt, wurde an diesem Abend einmal mehr deutlich.

„Ich hoffe, dass Sie heute mit dem Gefühl nach Hause gehen, besser informiert zu sein“, eröffnete Bürgermeister Tobias Benz den Abend, der aufgrund vieler Anfragen rund ums Thema B 34neu zustande kam. Informiert wurden die rund 30 Bürger – aber einige auch desillusioniert.

Der Projektstand

1994 wurde der Bau der Ortsumfahrung beschlossen, aus dieser Zeit stammt auch der erste landschaftspflegerische Begleitplan. Zwischen dem Planfeststellungsbeschluss 2005 und dem tatsächlichen Baubeginn lagen zwölf Jahre. „Bei so langen Zeiträumen gibt es einen hohen Überarbeitungsbedarf“, erläuterte Ute Ruf, Landschaftsplanerin des RP. Aus ehemals freien Räumen sind Wälder geworden, einige vor Jahren festgestellte Arten, wie der Steinkauz, kommen heute kaum noch vor. Aber auch personell gab es Veränderungen. So ist der Artenschutzgutachter, der das Projekt sehr intensiv und profiliert betreut hat, im Dezember vergangenes Jahr gestorben und ein neuer Gutachter übernahm.

Der Naturschutz

Während für die Ortsumfahrung Wyhlen eine gute Datengrundlage vorhanden ist, wurden in Grenzach die geschützten Arten aktuell erfasst. Dazu fanden allein im Jahr 2016 fünf Begehungen statt, es gab zehn Vororttermine. Im ersten Bauabschnitt sei außer der Mauereidechse keine streng geschützte Art von dem Bau der Straße betroffen. Den Tieren wurden Ausgleichshabitate angeboten. In Wyhlen laufen weitere Untersuchungen zur Haselmaus, für Fledermäuse und Höhlenbrüter werden bis zum Herbst 81 Nistkästen aufgehängt. „Derzeit hat die Firma jedoch Lieferengpässe, wir hoffen, die Kästen bis Juli zu bekommen“, so Fachgutachter Jochen Jozwiak.

Auch an der Gestaltung des Rheinuferwegs in Grenzach gibt es Änderungen. So möchten die Planer „jetzt mehr für Insekten tun“ (Jozwiak) und werden nördlich der neuen Bundesstraße sowie an dem Uferstreifen hochwertige Wiesen säen sowie schnellwachsende Büsche und Heister (junge Laubbäume) pflanzen. An der breitesten Stelle misst dieser Streifen 20 Meter, an der schmalsten nur vier. „Wo viel Platz ist, wollen wir drei Reihen Pflanzen setzen“, so Jozwiak.

Der Ausgleich

Der Einschnitt für den Bau der neuen Straße in die Natur ist massiv, wie Ute Ruf bestätigte. Aber: Für die 17 Hektar Flächenverbrauch gibt es 23 Hektar Ausgleichsfläche. Ein sehr hoher Wert, besonders für die Tatsache, dass die Planung mehr als 20 Jahre zurückliegt. „Das liegt auch daran, dass die Naturschutzverbände von Beginn an sehr gut mitgearbeitet haben“, lobte die Expertin. Eine hochwertige Ausgleichsfläche ist der Rettenacker, dort, wo die Narrenzunft Grenzach jährlich ihr Fasnachtsfeuer abbrennt.

„Das Feuer ist nicht in Gefahr, das haben wir abgeklärt“, so Jozwiak auf die Rückfrage von Annette Grether. Auch der Spitzacker war als Ausgleichsfläche vorgesehen. Da dort aber eine künftige Überplanung vorgesehen ist, musste neuer Raum gesucht werden. Und das ist in Grenzach-Wyhlen gar nicht so einfach, wie Martin Kübler, zuständig für Grunderwerb und Entschädigungszahlungen, erklärte. „Wir haben es hier mit einem extremen Verdichtungsraum zu tun.“

Ulrike Grimm (Liegenschaften) appellierte an Eigentümer, ihre Flächen an die Gemeinde zu verkaufen. „Viele Geschäfte laufen zwischen Landwirten ab, davon bekommen wir gar nichts mit.“ Diese Flächenstrategie sei aber wichtig, um eine Vernetzung hinzubekommen, die den Tieren und auch den Menschen nutzt, wie Tobias Benz erklärte. Bollinger gab noch zu bedenken, dass der Bau der neuen Straße nicht nur Einschnitt, sondern eben auch Vernetzung bedeuten könnte. „Die Lärmschutzwälle werden begrünt und gerade die von der Straße abgewandte Seite kann Lebensraum bedeuten.“

Die Kritik

Diese euphemistische Betrachtung der Dinge wollte Manfred Mutter vom Zukunftsforum nicht so hinnehmen. „Das ist ein negativer Eingriff, den Sie uns als was ganz Tolles hinstellen.“ Herwig Eggers befürchtete, dass durch die „Torso-Stückelung“ des Baus eben keine Vernetzung möglich ist. Und Claudia Zipfel fehlen in den Gutachten noch einige Arten. Die junge Frau hat im gesamten Uferbereich Wanderungen von weiteren Tieren – insbesondere des Bibers – festgestellt. Dass in den Planungen in diesem Abschnitt keine Schutzwand vorgesehen ist, die sowohl Lärm als auch Tiere abhalten würde, konnte sie nicht fassen. „Außer einer Leitplanke und einer Böschung trennt nichts die Tiere und Menschen von der neuen Straße“, so Zipfel.

Ruf und Dieter Bollinger, Leiter des Baureferats Süd, erklärten, dass dort keine großen Wildtierkorridore festgestellt wurden und deshalb eine weitere bauliche Maßnahme wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen sei. „Es geht immer um erhebliche Betroffenheit“, so Ruf. Eine Mauer auf dem ohnehin schmalen Uferstreifen würde weiteren Platz wegnehmen. Von Platz kann für Carola Lambelet sowieso keine Rede sein. „Wo soll denn auf vier Metern Erholung stattfinden?“ Benz konterte: „Wo waren denn die Massen bei der Planfeststellung?“ Wiederholt habe er auf das Beispiel seiner Heimatstadt Offenburg hingewiesen, wo 45 000 Einwende verhindert hätten, dass zusätzliche Bahngleise die Stadt durchschneiden. „Die Planung ist jetzt so, wir können nur noch das Beste daraus machen.“

Der Zeitplan

Dass 2021 die gesamte Umfahrung fertig ist, war wohl optimistisch gerechnet, wie Bollinger auf Rückfragen erklärte. „Stellen Sie sich mal auf 2022 ein.“ Eigentlich hatte die Behörde die Planungen hausintern übernehmen wollen. „Der zuständige Planer hat uns verlassen, weshalb wir nun ein Ingenieurbüro beauftragen“, so Bollinger. Da die wegen des Aufschwungs in der Baubranche nicht schnell verfügbar sind, verschiebt sich der zeitliche Ablauf.

Als nächstes stehen Leitungsverlegungen am Gmeiniweg und die Verlegung einer Gashochdruckleitung beim Altrhein in Wyhlen auf die Nordseite der Bahngleise an. Zudem sollen die Vorbereitungen für das Bauwerk Am Wasserkraftwerk und für die Überdeckelung an der Solvaystraße erfolgen.

Die Salzlände

Möglichkeiten zur Gestaltung hat die Gemeinde bei der Salzlände. Dort existiert ein rechtskräftiger Bebauungsplan aus dem Jahr 2006, der entsprechend geändert werden soll. Allein für die Planung hat der Gemeinderat in diesem Jahr 40 000 Euro in die Hand genommen. Der Satzungsbeschluss für die komplizierte Planung soll spätestens 2020 erfolgen, so Benz. Der bislang zwei Meter breite Fuß-und Radweg soll nach Vorstellung der Verwaltung auf drei Meter verbreitert werden. „Ein klassischer Zielkonflikt“, so Tobias Benz. Denn dadurch fallen erneut 150 Quadratmeter Ausgleichsfläche weg, die woanders gesucht werden müssen.