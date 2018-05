Grenzach-Wyhlen Altrhein: Yoga-Kurs auf Surfboards

Stehpaddlen auf dem Altrhein. Hunde sind bei der Aktion auch mit dabei

Zu den Sportarten, die sich in den zurückliegenden Jahren am trendigsten entwickelt haben, gehört zweifelsohne das Stand-Up Paddling. Seinen Ursprung hat es bei den polynesischen Fischern, bevor hawaiianische Beachboys die Sportart für sich entdeckt haben. Dass aber auch Yoga-Lehrer und Hunde-Physiotherapeuten diese Sportart nutzen, ist relativ neu und hat nun auch die naturnahen Gefilde des Altrheins in Wyhlen erreicht.

Auf dem ruhigen Gewässer des Altrheins hatten dazu Lars Hauschting und seine Lebensgefährtin Christine Brugger geladen. Gemeinsam betreiben sie „Yellow Sup“ und bieten verschiedene Events rund ums Stehpaddeln an. Unter anderem auch Yoga auf dem Surfboard, weshalb Jasmin Leber am Altrhein mit von der Partie war.

Für viele Passanten war das Szenario zunächst noch etwas ungewöhnlich, schließlich denkt man bei Yoga eher an Matten als an wacklige Bords. Leber erklärte aber, dass gerade das „Kalea-Yoga“, was im hawaiianischen Wortschatz für Spaß und Freude steht, vielfältige und abwechslungsreiche Yogastunden biete. Auf dem Stand-Up-Paddle-Board sei dies umso intensiver zu erleben, weil man auf dem Wasser noch stärker die Balance und das Körpergefühl trainieren könne als auf einer Yoga-Matte. Gerade der instabile Untergrund biete eine intensive Schule für das Körperbewusstsein. Deshalb würden Yoga und Stehpaddeln auf ideale Weise zusammenpassen.

Doch was hat all dies mit Hunden zu tun? Hundephysiotherapeutin Christine Brugger erklärte, dass all das, was auf dem Board den Menschen gut tue, sei auch für die Mensch-Hund-Beziehung gut. Dies gelte vor allem für die Bindung zwischen beiden. Außerdem diene das Training dem Muskelaufbau der Vierbeiner, denn auch sie müssen auf dem instabilen Board Körpergefühl und Balance lernen, ganz zu schweigen vom Dialog zwischen ihren Hundeführern, der auf dem Wasser noch intensiver stattfinden muss.