von Rosa di Nardo

Grenzach-Wyhlen - Die Zukunft steht in den Sternen? Von wegen. Die 38 Abiturienten des Lise-Meitner-Gymnasiums in Grenzach-Wyhlen haben bereits eine sichere Vorstellung, wie das erste Jahr nach ihrem Abschluss verlaufen soll. „Ich war überrascht, wie viele der Schüler schon genau wussten, was sie nachher machen wollten“, so der Tutor der Jahrgangsstufe 2 a, Gregor Schmeja.

Eine Umfrage ergab, dass ein Studium (16 Stimmen) die beliebteste Option ist. Luisa Gathmann, Junioren-Europameisterin im Rudern, verschlägt es in die USA. Mit einem Sportstipendium kann sie so den Leistungssport mit dem gewählten Studienfach „Human Development & Family Studies“ verbinden. „Syracuse im Staat New York bietet für mich eine tolle Gelegenheit, etwas ganz Neues zu erleben. Außerdem kann ich so Englisch auf einem neuen Niveau kennenlernen“, sagt sie Die Universität, die sie vor einigen Monaten besucht hat, habe eine „tolle Atmosphäre“. Wieso sie sich für diesen Studiengang entschieden hat? „Ich als harmoniebedürftige Sozialtante habe schon immer mit Menschen arbeiten wollen.“ Die entsprechenden Nebenfächer und Kurswahl seien des Weiteren vielfältig.

Nicht jeder verlässt für sein Studium den Kontinent. Tatsächlich fällt die Wahl am häufigsten auf die Universitäten Freiburg, Basel und die Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach. An letzterer wird Natascha Hohler studieren. Die 17-Jährige hat sich für den Studiengang Elektrotechnik entschieden, weil schon die dazugehörigen Grundlagenfächer Mathematik, Physik und Informatik ihr in der Schule am besten gefielen. „In diesem Bereich habe ich schon Praktika gemacht, die mich sehr angesprochen haben. Ich denke, dass man später einen Beruf ausüben sollte, von dem man persönlich überzeugt ist.“

Für sie bestehen die Vorteile des Dualen Studiums darin, dass man neben dem Studium Geld verdient und dadurch unabhängiger wird. Vor allem aber kann das in den Theoriephasen erlernte in den Praxisphasen anwendet werden. „Damit lerne ich nicht noch weitere Jahre „auf Vorrat“, sondern kann einen direkten Bezug zur Anwendung schaffen.“

Auch eine Ausbildung hat viel zu bieten, wie Julian Kühn erklärt. Er wird seine bei Vitra in Weil am Rhein absolvieren. Als Industriekaufmann werde er verschiedene Bereiche des Unternehmens kennenlerne, wie Produktion oder Management. „Das Unternehmen hat mich begeistert. Ich habe noch nie so ein Arbeitsumfeld gesehen.“ Der Vorteil der Ausbildung liege darin, dass man alle Aspekte des Unternehmens kennenlerne und im Nachhinein auch verstehe, wie das Unternehmen handelt. „Die Theorie eines Studiums und die Praxis, die man bei einer Ausbildung kennenlernt, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.“ Auch für ihn selbst kommt ein Studium beim gleichen Unternehmen nach Abschluss der Ausbildung in Frage, zunächst möchte er jedoch die „wertvolle Praxiserfahrung“ sammeln.

Während sich 26 Schüler für einen direkten Start in die Ausbildung oder das Studium entschieden haben, wollen sich 14 zunächst anderweitig weiterentwickeln: Zwei Gymnasiasten setzen auf ein Au pair Jahr (Spanien, Kanada). Vier andere engagieren sich bei einem Freiwilligendienst. Mirko Kerkmann ist einer von ihnen. „Bei meinem Weltwärts-Freiwilligendienst geht es hauptsächlich um den kulturellen Austausch und die eigene Entwicklung.“ Mirkos Zielland ist Kolumbien; Südamerika fand er schon lange interessant und hatte Spanisch auch als Leistungskurs gewählt.

In einer Sache sind sich die Abiturienten einig: Sie möchten die Welt sehen. Acht Jugendliche haben das erste Jahr mit Hochschulreife daher ganz dem Reisen verschrieben. Auch die, die schon im Herbst mit Studium beginnen, möchten davor noch ins Ausland.

Julia Krysiak geht für drei Monate nach Australien, bevor sie ihr Chemiestudium an der Uni Freiburg beginnt. „Ich brauche eine Pause nach dem Abi, Abstand und Abwechslung. Das Reisen bringt mir neue Perspektiven. Australien gilt als sicheres Land, was mir als Alleinreisende wichtig ist.“ Die Länge des Aufenthalts hat ferner praktische Gründe: „Das Touristenvisum, welches 90 Tage gültig ist, ist einfach zu bekommen. Ich habe keine Lust, dort viel zu arbeiten. Reisen steht im Vordergrund.“ Ein längerer Aufenthalt sei daher zu teuer. „Wenn ich länger als drei Monate gehe, muss ich mit dem Studium ein Jahr lang warten. Die Zeit, die ich nicht in Australien verbringe, müsste ich dann sinnvoll füllen, zum Beispiel mit Praktika und Jobben.“ Diese geläufige Kombination kommt für sie jedoch nicht in Frage

Der Tutor der Jahrgangstufe 2b, Jochen Müller sieht seine Hauptaufgabe darin, die Schüler auf den für sie richtigen Weg zu bringen. Doch was ist der „richtige“ Weg? Bei der Fülle der Möglichkeiten, die die Welt den Abiturienten bietet, schrecken viele davor zurück, sich festzulegen. „Hauptsache, ihr trefft keine leichtfertige Entscheidung. Sie muss so getroffen werden, dass ihr aufrichtig dazu stehen könnt, also: gut überlegt. Wenn ihr euch dann entscheidet, den Weg zu ändern, ist das in Ordnung.“ Schmeja ergänzt: „Umwege in Studium/Ausbildung sind nicht unbedingt ein Übel, die heutigen Absolventen sind ganz schön jung und haben auch ein Recht, sich erst zu finden.“