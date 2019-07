von Verena Pichler

Grenzach-Wyhlen – Seit vielen Jahrzehnten bot sich dem Grenzacher ein immer gleiches Bild, wenn er über den Rhein auf den Hafen Birsfelden schaute: Zwei baugleiche Kräne standen nebeneinander. Seit Freitag ist das nicht mehr so. Wie berichtet, hat das heftige Gewitter mit Sturm von Freitag einen der 400 Tonnen schweren Brückenkrane einstürzen lassen. Verletzt wurde zum Glück niemand, aber der Sachschaden ist groß und die Auswirkungen auch.

„Heute ist es den ersten Tag wieder etwas ruhiger“, so CEO von der Birsterminal AG, Martin Tix, am Mittwoch auf Nachfrage. Die Statikprüfung für den noch stehenden Kran sei abgeschlossen, dieser müsse nicht abgebaut werden. Damit arbeiten könne man vorerst jedoch nicht, weil Teile des eingestürzten Krans ihn blockieren. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch Gleise, die aktuell nicht zur Verfügung stehen. Tix schätzt, dass der Rückbau und Abtransport des Kolosses – Baujahr 1940 – noch bis Mitte nächster Woche dauern wird.

Ein Glück im Unglück könnte die Grenzacher immerhin freuen: Der alte Kran wird durch einen modernen ersetzt werden, der deutlich leiser sein wird. Wehmut ist bei Tix dennoch zu spüren.

„Die beiden Kräne waren schon auch Wahrzeichen der Industrialisierung in der Region.“ Das sehen auch andere so, denn bereits jetzt haben Museen die Finger gestreckt, um sich wenigstens ein paar Teile zu sichern. „Wir werden versuchen, prägnante Stücke herauszuschneiden.“ Der Rest des 400-Tonnen-Stahlkonstrukts wird eingeschmolzen und zu neuem Stahl verarbeitet.

1938 wurde die Birs Kohlenlager AG gegründet und übernahm als erstes Unternehmen eine 45 000 Quadratmeter große Baurechtparzelle am Rheinufer. Sie wurde damit zur größten zusammenhängenden Umschlagsanlage in den Rheinhäfen beider Basel, wo zu Spitzenzeiten über eine Viertelmillion Tonnen Kohle und Koks auf Lager gehalten wurden, heißt es zur frühen Firmengeschichte auf der Homepage des Unternehmens.