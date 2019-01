von sk

Ein Verkehrsunfall auf der K 6500 zwischen Buggenried und Grafenhausen hat am Montag drei Verletzte gefordert, darunter ein Kleinkind. Gegen 16.40 Uhr war laut Polizeibericht ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der winterlichen Straße ins Schleudern geraten. Der Skoda rutschte quer zur Fahrtrichtung auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW. Im VW wurden die 37 Jahre alte Fahrerin und ihr vierjähriges Kind verletzt. Die Verlegung des Kindes in eine Kinderklinik erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Die Frau und der ebenso verletzte Skoda-Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Über das genaue Verletzungsbild lagen noch keine Erkenntnisse vor. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Grafenhausen im Einsatz. Die beiden schwer beschädigten Autos wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe liegt bei rund 22 000 Euro.