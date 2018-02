Grafenhausen Zunftabend: Galgenvögel drehen zum Geburstag richtig auf

Die Galgenvögel haben in ihrem 50. Geburtstagsjahr ein buntes Programm auf die Bühne gezaubert. Die Tänze und Sketche begeisterten das Publikum.

Heiter und fröhlich ging es zu beim Zunftabend der Grafenhauser Galgenvögel. Sie zauberten in ihrem 50. Geburtstagjahr ein beeindruckendes Programm auf die Bühne. Musikalisch untermalten die Haslach Hallodris aus Lenzkirch die Veranstaltung in der gut gefüllten Schwarzwaldhalle. Bevor es an das Hauptprogramm ging, stand noch eine Ehrung an. Hartmut Frank erhielt für seine Mitwirkung am Jubiläumskalender und einer Bilderschau ein Präsent von Narrenvater Harald Morath. Bürgermeister Christian Behringer überreichte einen Scheck über 225 Euro von allen Grafenhausener Vereinen für die Narrenzunft.

Durch das Bühnenprogramm führten die drei charmanten Närrinnen Miriam Lenz, Thea Schlatter und Luisa Stulz. Nach dem Tanz des Kinderballetts wurde das Publikum mit dem Gezanke eines alten Grafenhausener Ehepaars amüsiert, das sich in der Kirche um Belangloses bis Tiefgründiges, wie die Geschlechterverteilung in Himmel und Hölle unterhielt. „Warum gibt es im Himmel nur zehn Prozent Männer“, fragte die Frau, um gleich die Antwort folgen zu lassen: „Weil, wenn es anders wäre, dann wäre es die Hölle.“ Der Konter folgte prompt: „Wenn du im Himmel bist, gehe ich freiwillig in die Hölle“, schickte ihr Mann hinterher.

Danach folgten vier Witwen, die auf dem Brautmarkt „wieder zu haben“ wären. Doch schon die Ansagerin warnte: „Vorsicht ist geboten.“ So sangen die vier Damen in schwarz von dem Ableben ihrer Männer und ließen durchblicken, dass nicht die Natur, sondern sie selbst ihre Finger im Spiel hatten. Betrug mit jüngeren Frauen und die Schmähung weiblicher Kochkünste können also gefährlich sein. In Anbetracht der Verfehlungen ihrer Partner sei das Witwendasein gar nicht so schlimm. „Heut ist Fastnacht, das ist wunderbar und in der Halle eine große Männerschar“, freuten sich die Witwen über viel Auswahl.

Auch das Fernsehprogramm kann mitunter für Streit sorgen, wie der folgende Fernsehsketch zeigte. Ein Paar konnte sich nicht übers Programm einig werden und riss dem jeweils anderen immer wieder die Fernbedienung aus der Hand. Durch das dauernde Umschalten zwischen Fußball, Kochstudio und Olympia kamen lustige Sätze zu Stande. „Eine feine Sache für Nascher…“ (Kochstudio) „…sind die Damen der vierhundert Meter Staffel." (TV Olympia) „Jeder der das gegessen hat ...", (Kochstudio) "... wird mit der Tragbare hinausgetragen.“ (TV Olympia).

Nach einer Ballettdarbietung ging es feuchtfröhlich weiter mit zwei Liebenden, die in trauter Zweisamkeit von einem eifersüchtigen Ehemann überrascht wurden. Zwei Tänzer zelebrierten nach der Pause, entsprechend verkleidet, einen Hummelflug. Dann schlich sich ein motzender Wolf auf die Bühne. Dieser sei „ein Quotenwolf der Grünen“, der unglücklicherweise mit Wildschweinen verwechselt werde. Der Narrenrat brachte einen Tanz mit Rollatoren auf die Bühne und ermahnte, dass so die Zunft aussehen werde, wenn nicht mehr Nachwuchs komme.

Um die Qual der Wahl ging es im nächsten Stück. Zehn „Traumfrauen“ konnten sich für einzeln auf die Bühne geholte Männer entscheiden, oder eben nicht. Der etwas archaisch wirkende Russe Igor konnte wenige Frauen für sich einnehmen und landete letztlich in den Armen einer verheirateten Engländerin. Den fulminanten Schluss bildete das Ballett „Chan Chan“. Laute „Zugabe“-Rufe würdigten den Auftritt der Tänzerinnen. Narrenvater Harald Morath dankte zum Abschluss allen Mitwirkenden für ihre humorvollen Darbietungen.