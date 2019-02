von Dorothée Kuhlmann

Seife gehört heute zum Alltag. Seit mehreren Tausend Jahren gibt es Seifen bereits. Sylvia Maier-Konitzer berichtete den Besucherinnen des katholischen Bildungswerkes in einem kleinen Seifenherstellungsseminar über Geschichte und Herstellung von Seifen.

Grundlagen der Chemie sind wichtig

„So harmlos wie es sich anhört, ist die Herstellung einer Rohseife allerdings nicht“, erklärte Sylvia Maier-Konitzer den Zuhörerinnen. Einige Grundlagen in Chemie sollte man schon kennen und unbedingt mit dem entsprechenden Schutz arbeiten. Den Merkspruch „Erst das Wasser, dann die Lauge, sonst geht das ganze bös ins Auge“, gilt es auch hier zu beachten. Vorteil der handwerklich hergestellten Seife liegt darin, dass das rückfettende Glycerin in der Seife bleibt. Bei einer kaltgerührten Seife bleiben außerdem die wertvollen Inhaltsstoffe der eingesetzten Öle und Zusätze besser erhalten.

Grafenhausen Rita Schwarzelühr-Sutter lobt Grafenhausens Einsatz für ein besseres Klima Das könnte Sie auch interessieren

„Auch von der Seite der Umweltverträglichkeit her, ist ein Stück Seife wesentlich besser einzustufen als die heute üblichen Flüssigseifen“, sagte die begeisterte Seifensiederin aus Brenden. Die Tenside sind besser biologisch abbaubar, gerade bei den kaltgerührten Seifen ist der Energieaufwand für die Herstellung sehr gering, für die Verpackung genügt ein Stück Papier und die Ergiebigkeit ist bedeutend größer als die einer vergleichbaren Menge Flüssigseife, so die Bilanz. Doch auch bei den Naturseifen tritt die Bürokratie auf den Plan. „ Immer dann, wenn solch ein Produkt in Verkehr gebracht wird, und dazu gehört schon das Verschenken an Freunde und Bekannte, greift die Kosmetikverordnung“, erläuterte die Seifensiederin. Die Berge an Formularen und Prüfungen hätten sie fast verzweifeln und aufgeben lassen, so Maier-Konitzer.

Kreis Waldshut Diese Dinge sollten Sie noch tun, bevor der Winter wieder vorbei ist Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende ihres Vortrages erklärte Sylvia Maier-Konitzer noch, was es mit dem derzeit von der Kosmetikindustrie beworbenen Mizellenwasser auf sich hat. Auf Grund seiner chemischen Struktur löst sich Seife nicht in Wasser auf, sondern bildet kleinste tropfenförmige Strukturen, die sogenannten Mizellen. „Somit ist jedes Seifenwasser ein Mizellenwasser“, meinte die Fachfrau schmunzelnd.

Persönliche Seife herstellen

Nach der Theorie ging es an die Praxis, und die Seminarbesucherinnen konnten sich aus mitgebrachter Rohseife und dem Zusatz feinster ätherischer Öle ihre persönlichen Seifen herstellen.