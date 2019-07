von Wilfried Dieckmann

Das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen bekommt eine neue Leiterin. Im Rahmen eines Pressegesprächs stellte Bürgermeister Christian Behringer die 41-jährige Kathleen Mönicke vor, die Museumskunde sowie Kulturmanagement studiert hat und am 15. Juli ihre Tätigkeit aufnehmen wird. Die bisherige Chefin des Mitmachmuseums, Angelika Heller, wird Ende September in den Ruhestand gehen.

Grafenhausen Auch der Bürgermeister packt mit an: Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Grafenhausen kommt bei Besuchern bestens an Das könnte Sie auch interessieren

Ende August 2014 wurde das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen eröffnet. Leiterin der kommunalen Einrichtung wurde Angelika Heller, die an dem Erfolg des Hauses maßgeblich mitbeteiligt ist. Rund 16 000 Besucher im Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Wie Bürgermeister Christian Behringer informierte, habe die bisherige Leiterin einen Rentenantrag zum 1. Oktober gestellt, der bestehende Vertrag sei im Einvernehmen zum 30. September aufgehoben worden. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben.

Bonndorf/Wallbach Bei 30 Grad im Schatten legt die Feuerwehr Bonndorf das Leistungsabzeichen in Gold ab Das könnte Sie auch interessieren

Unter mehreren Bewerbern hat sich der Gemeinderat bei der Neubesetzung für die 41-jährige Kathleen Mönicke ausgesprochen. Wie diese im Pressegespräch aus ihrer Vita berichtete, sei sie in der Nähe von Leipzig aufgewachsen und habe Museumskunde studiert. Fast zehn Jahre sei sie beim Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg in Konstanz tätig gewesen und habe die Datenbanken der Landesmuseen betreut. Danach arbeitete sie zwei Jahre in der Außenstelle des Badischen Landesmuseums in Staufen.

St. Blasien Drei Mal die Traumnote 1,0: Kolleg St. Blasien verabschiedet Abiturienten Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2014 lebt sie in Titisee-Neustadt. Neben ihrem musealen Fachwissen wollte sie sich, wie Kathleen Mönicke sagte, breiter aufstellen und hat ein Fernstudium für Kulturmanagement und Non-Profit-Organisationen absolviert. Schwerpunktthemen dabei waren Marketing, Kommunikation und Finanzen. Kathleen Mönicke leitete zudem die Geschäftsstelle der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e.V. und das Museum Narrenschopf in Bad Dürrheim. In dieser Funktion war sie auch für das vom Bund finanziell unterstützte Programm „museum4punkt0“ zuständig. In diesem Projekt suchen beteiligte Museen nach neuen Wegen, in den Austausch mit ihren Besuchern zu treten, individualisierte Angebote für diese zu entwickeln und zusätzliche Zielgruppen anzusprechen.

Genügend Einarbeitszeit

Nicht nur Bürgermeister Christian Behringer, auch der heimische Künstler Simon Stiegeler sowie der museale Ideengeber Mathias Wild freuten sich, dass mit Kathleen Mönicke eine erfahrene Fachfrau für das Mitmachmuseum gewonnen werden konnte. Da die künftige Leiterin bereits am 15. Juli ihre Tätigkeit aufnimmt, bleibt genügend Einarbeitungszeit, da Angelika Heller noch bis Ende September ihre Erfahrungen an die Nachfolgerin weitergeben kann.