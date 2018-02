Grafenhausen Viel Trauer bei buntem Fasnachtsumzug

Einige Gruppen durften wegen neuer Vorschriften nicht mit ihren Wagen am Umzug durch Grafenhausen teilnehmen. Die Narren nehmen es gelassen und transportieren Särge mit dem Handwagen.

Grafenhausen – Selten war Trauer so fröhlich. Beim großen Fasnachtsumzug in Grafenhausen wurden lieb gewordene Traditionen gleich mehrfach zu Grabe getragen. Es waren überbordenden Vorschriften, teils festgemacht am Tüv, teils am Landratsamt, die, dem Vernehmen nach, den Gruppen ihre Wagen geraubt hatten. Solchermaßen waren sie zurückgeworfen auf ganz alte Zeiten, und das im Jubiläumsjahr der ortsansässigen Galgenvögeln, die schon seit 50 Jahren durch Grafenhausen ziehen. Da wurden Särge mit Handwagen transportiert, Weihrauch kam zum Einsatz. Sogar die Feuerwehr schob ihren Wagen zu Fuß. Krachen ließen es die Jungen vom „Bunker“. Mehr als eindeutig war ihre Zeichensprache. Aber auch das Dorf der 1000 Sterne wurde bei dem Umzug gefeiert und Brisantes kam zur Sprache, wie der Tatort Schluchsee, an dem der Wolf zu Tode gekommen war.