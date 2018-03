Grafenhausen Viel Lob für Forst und Förster

Der Vortrag der Forstexperten Fritz Hugel und Josef Frommherz im Gemeinderat veranschaulicht, dass die meisten Ziele und Ausgaben im Gemeindewald eingehalten wurden.

In jeder Beziehung beeindruckend war der Vortrag der beiden Forstexperten, Fritz Hugel für die Gemeinde und Josef Frommherz für den betreuenden Forstbezirk Ost in Stühlingen. Die meisten Ziele und Ausgaben waren im Gemeindewald quasi punkt genau eingehalten worden. Bei Abweichungen hatte Fritz Hugel hieb- und stichfeste Erklärungen. Die Übersichtlichkeit seines Vortrags war kaum zu übertreffen und am Schluss hagelte es noch Lob von höchsten Stellen.

Nach der Forsteinrichtung im Jahr 2012, die jeweils für zehn Jahre gültig ist, hatte Fritz Hugel mit Josef Frommherz an seiner Seite nämlich die Zwischenprüfung durch das Regierungspräsidium im eben vergangenen Dezember hinter sich gebracht. Netter Weise hat Hugels Vorgänger, Hartmuth Frank, der im Herbst 2012 in den Ruhestand gegangen war, an der dafür notwendigen Begehung teilgenommen. Bürgermeister Christian Behringer ließ es sich nicht nehmen, den schriftlichen Bericht des Regierungspräsidiums darüber dem Gemeinderat vorzulegen. "Die Zwischenprüfung hat gezeigt, mit wieviel Engagement sowohl der pensionierte Revierleiter Herr Frank, als auch sein Nachfolger Herr Hugel sich – in Zusammenarbeit mit Herrn Frommherz – um "ihren" Gemeindewald Grafenhausen gekümmert haben und kümmern", heißt es in dem Schreiben. Dem schloss sich der Bürgermeister gerne an: "Das ist ein schöner Beleg hoher Kompetenz."

Das wirtschaftliche Ergebnis ihres Tuns setzen Forstleute gerne an die letzte Stelle. "Der Wald ist nicht nur Wirtschaftsfaktor. Noch wichtiger ist der Wald als Natur- und Lebensraum", postulierte zum wiederholten Male Josef Frommherz. Unbezahlbar seien die vielfältigen Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Dennoch ist das wirtschaftliche Ergebnis für eine Wälder-Gemeinde wie Grafenhausen von großer Bedeutung. Und auch hier wurden die Räte nicht enttäuscht: Denn abermals übertroffen wurde das Ergebnis von geplanten 233 000 Euro auf 285 113 Euro. Das bedeute einen Reinertrag von 335 Euro je Hektar Holzbodenfläche, erlöäuterte Fritz Hugel. "Das ist ein Spitzenwert im Landkreis", freute sich Behringer.

Ungeachtet der grundsätzlich positiven Entwicklung im Grafenhausener Forst, gibt es freilich auch Wermutstropfen. Kontinuierlich ist in den vergangenen Jahren der Käferbefall gestiegen. Von der zufälligen Nutzung, also der Nutzung, die auf Natureinflüsse und nicht auf reine Holzernte zurückgeht, ist der gute, also niedrige Grafenhausener Wert von 16 Prozent überwiegend dem Käferbefall geschuldet. Nur ein Prozentpunkt geht auf Sturmholz zurück. "Trockenes, heißes Wetter begünstigt die Brut", erläuterte Fritz Hugel. Viel "Brutmaterial", sprich Holz, liege im Wald. Es sind vor allem die Folgen des Sturms Burglind, der keine einzelne Fläche verwüstet, aber über die gesamte Fläche des Waldes Schäden angerichtet hat. "Was nun noch liegt sind Reststücke, die wir nicht verwerten können und die im Wald liegen bleiben", so Hugel auf Nachfrage. Nicht zuletzt deshalb erwarte er einen neuerlichen Anstieg der Käferpopulation.

Die Vermarktung und das Kartellverfahren