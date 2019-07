von Wilfried Dieckmann

Im Skulpturenpark Grafenhausen wurde bei der Veranstaltung „Summer of Love“ bis in die späten Nachtstunden gefeiert. Nachdem das Gewitter, das sich kurz vor Beginn über Grafenhausen austobte, vorüber war, präsentierte Petrus dem Musikverein Grafenhausen noch einen lauen Sommerabend. Die Feierlaune der Besucher konnte auch nicht durch einen leichten Nieselregen zu späterer Stunde gebremst werden.

Ralf Kaiser am urigen Holzgrill war für das Deftige zuständig. | Bild: Wilfried Dieckmann

Ein riesiger Besucherandrang herrschte beim „Summer of Love“ des Musikvereins Grafenhausen. Das schöne Ambiente der Veranstaltung, die musikalische Unterhaltung durch die Bläserjugend mit moderner und klassischer Blasmusik sowie der Tanzband „Diamonds“, die zum ersten Mal in Grafenhausen gastierte, die Schlemmerbuden mit erfrischenden Cocktails, Speis und Trank, und die nicht zuletzt nach dem Tropensommer der letzten Wochen angenehmen Temperaturen zeichneten dafür verantwortlich, dass es sich im Skulpturenpark bis weit nach Mitternacht bestens aushalten ließ. So waren an den Tischen im Pergola-Bereich kaum noch Sitzplätze frei, kleine wie große Besucher flanierten hin und her, und an den Bewirtungsständen hatten die Mitglieder des Musikvereins alle Hände voll zu tun.

Partystimmung pur

Partystimmung pur war im Skulpturenpark angesagt, auch wenn die Verantwortlichen in diesem Jahr angesichts einsetzenden Nieselregens auf den traditionellen Lichterglanz mit Hunderten von Kerzen und dem Feuerschein von Schwedenfackeln verzichten mussten. Zum Auftakt sorgte die Bläserjugend unter Leitung von Karola Bächle für musikalische Stimmung. In der Folge wurden die Zuhörer mit fetzigen Klängen der Tanzband „Diamonds“ unterhalten, die sich mit einem breit gefächerten Repertoire zum ersten Mal in Grafenhausen präsentierte. Die Band spielte im überdachten Veranstaltungsbereich. Somit konnte jeder Besucher – je nach Wunsch – ungestört tanzen oder im oberen Pergolabereich mit Freunden und Tischnachbarn in angenehmer Lautstärke plaudern.

An den Schlemmerständen, woher der appetitanregende Duft leckerer Grillspezialitäten lockte, bildeten sich zeitweise Schlangen von hungrigen Gästen, die auf bestellte Steaks, Pommes oder Grillwürste manchmal eine Weile warten mussten. Auch an der Cocktailbar und am Weinbrunnen gab es zuweilen kleine Staus, was jedoch der Kommunikation untereinander zu Gute kam. Im Einsatz war auch der riesige Grill im unteren Veranstaltungsbereich, auf dem Steaks oder Bratwurstschnecken über offenem Feuer gegrillt wurden. Auch hier war klassisches „Summer of Love“-Flair angesagt.

Vorsitzende zieht positive Bilanz

Gloria Gänswein, Vorsitzende des Musikvereins Grafenhausen, zeigte sich mit dem guten Besuch der Veranstaltung äußerst zufrieden: „Beim Gewitter habe ich damit nicht mehr gerechnet“, sagte die Vereinschefin. Somit war die Freude groß, dass die Gäste auch bei dem leichten Nieselregen am späten Abend sitzen blieben. (wd)