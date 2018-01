Grafenhausen Sportverein Grafenhausen ist komplett schuldenfrei

Der Sportverein Grafenhausen bilanziert ein gutes Jahr und bestätigt Vorstand sucht dringend Schiedsrichter

Grafenhausen – Auf ein erfolgreiches Jahr blickte der Sportverein Grafenhausen in seiner Hauptversammlung zurück. Obwohl die erste Mannschaft nach der letzten Saison in die Kreisliga A abgestiegen war und schlecht in die neue Runde startete, haben sich die Kicker mittlerweile gefangen und konnten den Kontakt zur Tabellenspitze wiederherstellen. Trainer Roberto Wenzler möchte gemeinsam mit der Mannschaft und den Zuschauern dranbleiben: "Die Mannschaft hat alles selbst in der Hand und nimmt nicht mehr alles zu locker." Allerdings wünscht sich Wenzler einen Co-Trainer.

Die Leistung der zweiten Mannschaft ist fast nicht in Worte zu fassen: Am 12. Mai 2017 wurde zuletzt ein Pflichtspiel verloren. Aktuell belegt die Mannschaft den zweiten Platz der Bezirksliga Reservestaffel.

In Spielgemeinschaften mit dem TuS Bonndorf und dem SV Berau betreibt der SVG seine Jugendabteilung mit knapp 100 Kindern und Jugendlichen. Vor kurzem fand eine sehr gut besuchte Jugendversammlung mit mehr als 60 Teilnehmern statt. Im Bereich der Jugendtrainer sieht es wieder besser aus, dennoch sucht der Vorstand immer noch händeringend einen Trainer/Betreuer für die A2. 2018 steht der D-Jugend ein besonderer Anlass bevor – sie fährt in die Partnerstadt Combrit nach Frankreich. Außerdem ist ein Spielevor- oder -nachmittag mit dem Kindergarten und eventuell ein Grundschultag geplant.

Die Alte Herren-Mannschaft hat aktuell 37 Mitglieder und trainierte 19 Mal auf dem Platz und 15 Mal in der Halle. Erfolgreich wurde an sieben Turnieren teilgenommen, wobei auch ein Turniersieg zu verzeichnen war. Im Augenblick stellt der SVG mit Andre Wernecke nur einen Schiedsrichter, der regelmäßig jedes Wochenende ein bis zwei Spiele leitet. Der Vorstand ist weiterhin auf der Suche nach Schiedsrichtern. Diese verantwortungsvolle Aufgabe kann jeder übernehmen, egal ob jung oder alt.

Vorsitzender Daniel Stritt ist besonders glücklich, dass mit Hartmut und Marianne Otto ein neues Pächterpaar für das Clubhaus gefunden wurde. Auch auf dem Sportplatzgelände passt alles. 2017 wurde der Rasenplatz wieder in kompletter Eigenleistung saniert. Die Voraussetzungen für den neuen Mitarbeiter – einen Mähroboter – sind also bestens. Auf dem Hartplatz wurden Abfangnetze montiert, für Traktor und Rasenmäher wurde eine Garage angeschafft. Nach dem Einbruch in die Garage an Pfingsten 2017 wurde ein neues Garagentor eingebaut. Aktuell laufen die Planungen für den Bau eines Kunstrasenplatzes, welcher etwa 300 000 Euro kosten soll. Ein Zuschussantrag ist bereits gestellt und das Projekt wurde in einer Gemeinderatssitzung vorgestellt. Wenn alle Gelder genehmigt werden, muss der Verein dennoch rund 100 000 Euro selbst beisteuern. Hierzu werden viele Gönner und Sponsoren benötigt. Erst wenn die Finanzierung auf sicheren Beinen steht, kann mit dem Bau begonnen werden.

Finanziell steht der Sportverein Grafenhausen gut da. Im vergangenen Jahr konnte der bestehende Kredit abgelöst werden – der Verein ist nun komplett schuldenfrei. Die Neujahrsfeier mit Theater und Tombola, Blitzbar und Bewirtung in der Schwarzwaldhalle an Fasnacht, das Betriebsmannschaften- und AH-Turnier an Pfingsten sowie das Dorffest waren ein voller Erfolg und ließen die Kasse klingeln. Eine große Unterstützung ist der Förderverein, welcher die Kosten im Jugendbereich fast komplett trägt und bei der Anschaffung des Mähroboters einen großen Teil mitfinanziert hat.

Bürgermeister Christian Behringer freute sich, dass der Sportverein so viele jugendliche Mitglieder hat und alle Abteilungen besetzt sind. Außerdem stehe der Gemeinderat dem Kunstrasenplatz positiv gegenüber. "Für die erste Mannschaft wünsche ich mir, dass sie auf dem derzeitigen Tabellenplatz der zweiten Mannschaft landet", meinte der Rathauschef.