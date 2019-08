von Christiane Seifried

Wie in den Jahren zuvor zog auch das St. Cyriakus-Fest traditionell wieder viele Gläubige von nah und fern zur kleinen Wallfahrtskapelle auf den Dürrenbühl.

Der Kirchenchor St. Fidus Grafenhausen wirkte unter Leitung von Dirigent Thomas Stiegeler mit. | Bild: Christiane Seifried

Nach dem feierlichen Festgottesdienst wurden einmal mehr sämtliche Fahrzeuge gesegnet, bevor die Trachtenkapelle Rothaus beim Hofgut Dürrenbühl zum Frühschoppenkonzert aufspielte.

Sonnenschein und Wolken wechselten sich ab, ein frischer Wind wehte um die Wallfahrtskapelle auf dem Dürrenbühl. Demnach war es beim Fest des Heiligen Cyriak, das immer am ersten Samstag im August und draußen im Freien vor dem historischen Bauwerk gefeiert wird, nicht mehr so unerbittlich heiß wie im vergangenen Jahr. Der morgendliche Wallfahrtsgottesdienst wurde vom nigerianischen Pfarrer John Okoro, der auch in diesem Jahr wieder die Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit „Oberes Schlüchttal“ übernommen hat, und Diakon Claus Rühle aus Schluchsee, der die Festpredigt hielt, zelebriert.

Erinnerungen an die Kindheit

Wie gewohnt wurde die Eucharistiefeier vom Kirchenchor St. Fides Grafenhausen – unter der Leitung von Thomas Stiegeler – sowie von der Trachtenkapelle Rothaus – unter der Leitung ihres Dirigenten Markus Bölle – musikalisch würdig umrahmt. In seiner Predigt erinnerte sich Diakon Claus Rühle, der in Grafenhausen aufgewachsen war, an seine Kindheit zurück. Früher, so seine Worte, wurde ums Haus herum noch aufgeräumt und sauber gemacht, sollte doch für den St. Cyriak-Tag alles blitzblank und gut vorbereitet sein. „Aber da lag auch große Freude in der Luft“, schilderte der Diakon und berichtete, dass morgens schon jede Menge Autos und Traktoren vorbeifuhren, die – auf dem Weg zur Fahrzeugweihe auf dem Dürrenbühl – alle schön geputzt und geschmückt waren. Diese Erlebnisse gehörten zu seinen schönsten Kindheitserinnerungen, die ihm geblieben seien, betonte Claus Rühle. All dies habe ihn schon damals die Warmherzigkeit und Größe Gottes spüren lassen, sagte er und spannte im weiteren Verlauf seiner Predigt den Bogen zu Zeiten, in denen der Geist von Gott und dem Heiligen Cyriak zu spüren gewesen sei.

Kritik am heutigen Zeitgeist

„Heute blickt der Mensch zu oft auf seine eigenen Heldentaten, möchte Gott auch noch auf Augenhöhe begegnen, als Kumpel sozusagen, und meint, wir brauchen keinen autoritären Gott“, kritisierte der Diakon den heutigen Zeitgeist und diese Haltung und warnte vor der Gefahr, die darin liege. Es gebe gute Gründe, Gott bei dieser Cyriak-Feier in den Mittelpunkt zu stellen, fand der Festprediger und empfahl aus eigener Überzeugung heraus: „Je mehr Sie beten und knien, desto mehr werden Sie sich in Gott verlieben“. Im Anschluss an den Festgottesdienst wandten sich Pfarrer und Diakon ihrer nächsten Aufgabe zu und segneten sämtliche Fahrzeuge, egal ob Autos oder Motorräder, vor allem aber die auf dem weitläufigen Gelände abgestellten Landmaschinen und Traktoren.