von Christiane Seifried

„Von Erich bis Pauline – Lieder verbinden Generationen“: Unter diesem Motto stand das Jahreskonzert des Gesangvereins Liederkranz Grafenhausen, der zahlreiche Zuhörer jeglichen Alters in der Schwarzwaldhalle begrüßen konnte. Als Gäste glänzten die 22 engagierten Chormitglieder des Sängerbundes Stühlingen.

Der Liederkranz Grafenhausen bot einen beeindruckenden musikalischen Beitrag beim Jahreskonzert. | Bild: Wilfried Dieckmann

Wie die stellvertretende Vorsitzende Traudel Greiner, die den erkrankten Vereinschef Gerd Benz vertrat und einmal mehr die Moderation des gelungenen Konzertabends übernahm, bei ihrer Begrüßung zum ausgewählten Thema erklärte, werde beim Gesangverein Liederkranz eine große Zeitspanne überbrückt. Und so blickten mit dem 93-jährigen Erich Gold der älteste Sänger und mit der knapp fünfjährigen Pauline die jüngste Sängerin des Kinderchors schmunzelnd vom Bühnenbild in die nahezu voll besetzte Halle herab.

St. Blasien Habsburger Gruft birgt Geheimnis Das könnte Sie auch interessieren

Zur Eröffnung ihres Jahreskonzertes gaben die gastgebenden Chormitglieder zunächst den von Alois Stiegeler komponierten Sängerspruch „Mein Grafenhausen, mein Heimatland“ zum Besten. Auch die weiteren Liedtitel wurden von Dirigent Thomas Stiegeler am E-Piano begleitet. Dabei erklangen „Hinterm Horizont geht‘s weiter“, das 2011 durch Udo Lindenberg bekannt wurde, sowie der berühmte Abba-Song „Danke für die Lieder“ („Thank You For the Music“). Als Nächstes brachten die Sänger des GV Liederkranz das einst durch Lolita etablierte Lied „Seemann“ und das durch Multitalent Ilse Werner bekannt gewordene „Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist“ zu Gehör.

Menzenschwand Die Hitze, der gute Winter und eine Straßenbaustelle schmälern die Besucherzahlen im Radon Revital Bad Menzenschwand Das könnte Sie auch interessieren

Als Gastchor hatte der Sängerbund Stühlingen neben seinem Dirigenten Reinhard Süß mit Uwe Pieper auch einen Schlagzeuger mitgebracht, die dargebotenen Liedkompositionen wurden zudem von Franziska Süß am E-Piano begleitet. Moderator Arnfried Winterhalter hielt mit informativen Ankündigungen auf dem Laufenden, während die 22 Sänger ihr Publikum mit frischen und perfekt in englischer Sprache intonierten Liedern zu überzeugen wussten. Für ihren Chorgesang mit Titeln wie „Here Comes the Sun“ von George Harrison, „I Have a Dream“ von Abba, das gefühlvoll dargebotene Liebeslied „Can‘t Help Falling In Love“ sowie „On Rising Wind“ von Carl Strommen erntete der Stühlinger Sängerbund langanhaltenden und verdienten Beifall.

Karibik-Feeling

Auch im zweiten Programmteil zeigten sich die Gastsänger mit zu Herzen gehenden oder Karibik-Feeling verbreitenden Liedern wie „Un poquito Samba“, „Irgendwas bleibt“ oder dem von Reinhard Mey geschriebenen Song „Gute Nacht Freunde“ von ihrer allerbesten Seite.