Grafenhausen Schwarzwälder Volkstanzgruppe sucht dringend Nachwuchs

Die Schwarzwälder Volkstanzgruppe Grafenhausen will die heimische Kultur bewahren. Daher sucht der Verein dringend Nachwuchs. In der Hauptversammlung wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt, Elke Stiegeler erhielt die silberne Ehrennadel des Bundes Heimat und Volksleben.

Grafenhausen – Zur Hauptversammlung der Schwarzwald-Volkstanzgruppe Grafenhausen begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Hepp Bürgermeister Christian Behringer und den Vorsitzenden des Bundes Heimat und Volksleben (BDH), Gerhard Neugebauer.

Schriftführer Lothar Andris blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Am 17. April tanzten die Grafenhausener beim Kurkonzert am Ostermontag im Schwarzwaldhaus. Im Juni war die Gruppe beim Rothaus-Campingplatz in Amertsfeld. Einen Monat später erwies man dem Trachtenverein Bonndorf, der sein 50-jähriges Bestehen feierte, die Ehre und tanzte beim Schlossfest.

Auch die Jugendarbeit laufe gut, obgleich immer weniger junge Menschen zur Mitgliedschaft in Vereinen motiviert werden können, gab Tanzleiterin Beate Hepp zu bedenken. Daher fällt der Bericht der Tanzleiterinnen durchmischt aus. "Wir haben derzeit acht Kinder und neun Jugendliche. Bei so kleinen Gruppen ist es natürlich immer schade, wenn jemand fehlt. Es wäre schön, mehr junge Menschen im Verein zu haben", sagte Elke Stiegeler, zuständig für die Jugendabteilung. Isabella Jäger, ebenfalls Tanzleiterin im Jugendbereich, schloss sich dem an, betonte aber nochmals die Nachwuchssorgen: "Es ist eine allgemeine Entwicklung, dass Kinder und Jugendliche immer weniger Zeit für Vereine haben."

Die Tanzleiterin für Erwachsene, Beate Hepp, blickte auf sieben Auftritte und 23 Proben zurück. Bei Tanzleiterlehrgängen habe man viel aufgefrischt, aber auch neues mitgenommen. Beate Hepp hob das Tanztreffen in Villingen sowie das Tanzleitertreffen in Waldshut besonders hervor. Letztes fand aber wenig Resonanz. "Solche Veranstaltungen werden verschwinden, wenn immer weniger hingehen", resümiert die Tanzleiterin.

Für Missmut unter den Versammelten sorgt die Entwicklung im Tourismus- und Marketingsektor. Beate Hepp nahm dabei auch die Mitglieder in die Pflicht: "Wir tragen Hochschwarzwälder Tracht, keinen Bollenhut. Ich bitte euch, das jedem Kurgast und Touristen, den ihr trefft, zu erklären. Unsere Tracht ist auch schön und muss sich nicht hinter dem Bollenhut verstecken." Gerhard Neugebauer sieht die Entwicklung kritisch, betont aber auch, dass man damit leben und umgehen müsse, da der Bollenhut zu einer weltbekannten Marke gereift sei. Der Vorsitzende des BDH betonte den Wert des Vereins und seine Funktion Tradition zu erhalten. Auch die Politik sei gefragt, mehr für regionales Brauchtum zu tun.

Der Kassenbericht des Vereins ergab einen leichten Verlust. Kassenprüfer Karl Morath bescheinigte dem Kassierer Wolfgang Duttlinger eine einwandfreie Arbeit. Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Christian Behringer, der sich in diesem Zuge bei der Tanzgruppe für die gute Vereinsarbeit bedankte. Wolfgang Hepp (Vorsitzender), Elke Stiegeler (stellvertretende Vorsitzende) und Wolfgang Duttlinger (Kassierer) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Birgit Selb und Wolfgang Hepp waren am häufigsten in den Proben und ernteten dafür lauten Applaus. Besonderen Dank gab es für die beiden Musikerinnen des Vereins, Erika Kunzelmann und Birgit Selb. Gerhard Neugebauer überreichte Elke Stiegeler die Ehrennadel in Silber und bedankte sich für ihre langjährige Vorstandarbeit und ihre Verdienste um Heimat und Volksleben.

besteht seit 1972 und hat derzeit 30 Mitglieder. In den Proben werden volkstümliche, schriftlich überlieferte Tänze eingeübt und traditionelle, Hochschwarzwälder Tracht getragen. Am 4. März findet der vierte Volkstanz-Nachmittag im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Grafenhausen statt und am 3. Juni präsentieren sich die Tänzer beim Tag der Vereine in Grafenhausen.