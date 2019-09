von Chris Seifried

Marc Strittmatter macht sein Beruf großen Spaß: Er stammt aus Ühlingen, ist frischgebackener Schreinergeselle und arbeitet voller Elan in seinem Lehrbetrieb, der Schreinerei Booz in Grafenhausen. Seine Teilnahme am Wettbewerb für Formgebung „Gestaltete Gesellenstücke“ war von Erfolg gekrönt, denn hier bedachte ihn die Jury mit einem dritten Design-Preis. Mit seinem anerkannten Gesellenstück darf er nun im November in Stuttgart an der Ausstellung teilnehmen, in der die besten Gesellenarbeiten präsentiert werden.

Schreinermeister Markus Booz ist stolz auf seinen frischgebackenen Gesellen und hofft, dass Marc Strittmatter seinem Lehrbetrieb auch weiterhin erhalten bleiben wird. Der heute 19-Jährige, dem sein Beruf viel Freude bereitet, hat im Sommer seine Ausbildungszeit in der Schreinerei Booz in Grafenhausen nach nur zwei Jahren abgeschlossen, nachdem er ein Jahr vorher die Holzfachschule in Bad Säckingen besucht hatte.

Wie er berichtete, durfte sein Gesellenstück, das gleichzeitig die Prüfungsarbeit war, frei entworfen werden. Dabei sei es ihm vor allem wichtig gewesen, etwas Zeitloses zu schaffen, das auch noch nach Jahren seinen Zweck erfüllt und gefällt.

Ein Hängemöbel aus Eiche und MDF

So ist ein schmuckes Hängemöbel entstanden, das aus drei Schubladen, einer Tür und zwei Regalfächern besteht. Die Rückwand ist magnetisch, ein selbstentworfener Schubkasten kann mittels eines raffinierten Verriegelungsmechanismus‘ verschlossen werden. Marc Strittmatter verwendete für sein Prüfungs- und Gesellenstück massives, mit Klarlack behandeltes Eichenholz, das er mit dunkel lackierten MDF (mitteldichten Faserplatten) kombinierte und, in Anlehnung an die zeitlose Beständigkeit, sich dazu entschied, ihm schließlich den passenden Namen „Timeless“ zu geben.

Unter rund 25 angehenden Schreinergesellen beteiligte sich auch Marc Strittmatter mit seinem Prüfungsstück, dem selbst kreierten und „Timeless“ genannten Hängemöbel, am Wettbewerb für Formgebung „Gestaltete Gesellenstücke“, der am Sonntag, 21. Juli, stattfand. Seine Teilnahme dort war von großem Erfolg gekrönt, zumal ihn die Jury der Schreiner-Innung Waldshut mit dem dritten Preis für Design und einer entsprechenden Anerkennungsurkunde bedachte.

In der Anerkennungsurkunde heißt es: „Die Jury der Innung hebt dieses Gesellenstück hervor und anerkennt die besonderen Leistungen des Ausbildungsbetriebes“. Ob dieser Auszeichnung ist Marc Strittmatter nun berechtigt, im November in Stuttgart an der Ausstellung teilzunehmen, in der die besten Gesellenstücke zu sehen und zu bewundern sein werden.