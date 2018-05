Grafenhausen Schlüchttal-Schule Grafenhausen bekommt Rektorin

Rotraud Neubauer ist zur neuen Rektorin der Schlüchttal-Schule Grafenhausen ernannt worden. Die Bürgermeister von Grafenhausen, Christian Behringer und Ühlingen-Birkendorf, Tobias Gantert, setzen auf eine positive Entwicklung.

Die Zeit der Vakanz ist vorbei: Mit Rotraud Neubauer hat die Schlüchttal-Schule zu Beginn des neuen Schuljahres eine neue Rektorin. Bürgermeister Tobias Gantert und sein Grafenhausener Amtskollege Christian Behringer stellten die Noch-Konrektorin aus Kirchheim unter Teck im Rathaus Grafenhausen vor. Erst zwei Stunden vorher hatte sie im Staatlichen Schulamt die Ernennungsurkunde in Empfang genommen.

Keine Unbekannte

Die neue Rektorin im Oberen Schlüchttal ist in Grafenhausen keine Unbekannte. „Als ich vor 18 Jahren in den Schuldienst eingetreten bin, war mein erster Einsatzort die damalige Friedrich-Schlatter-Schule in Grafenhausen“, erinnerte sich Rotraud Neubauer im Rahmen der Vorstellungsrunde im Rathaus in Grafenhausen. Warum die Pädagogin nicht in Ühlingen, dem offiziellen Standort des Schulträgers der Schlüchttal-Schule, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist schnell beantwortet: Rotraud Neubauer wird in Grafenhausens Ortsteil Mettenberg wohnhaft sein.

Nachdem die Pädagogin nach ihren Worten drei Jahre lang in Grafenhausen ihr „Unwesen getrieben“ hatte, folgte der Wechsel an die Grundschule in Bonndorf. Aus familiären Gründen wechselte sie an die Eduard-Mörike-Schule in die spätmittelalterliche Fachwerkstadt Kirchheim unter Teck. Hier ist sie an der Grundschule noch bis zu den Sommerferien als Konrektorin tätig. Bedingt durch den Tod ihrer Mutter zog es Rotraud Neubauer aber wieder in den Schwarzwald, sie bewarb sich um die ausgeschriebene Stelle an der Schlüchttal-Schule, die durch den Weggang des ehemaligen Rektors Henning Zillessen – der an eine deutsche Schule in Rom wechselte – vakant wurde. „Ich bin sehr dafür, die Werkrealschulen, die ich als eine tolle Schulform ansehe, zu erhalten“, betonte die künftige Rektorin im Oberen Schlüchttal.

Praxisnahe Schulform

Angesichts dieser Grundeinstellung ist es nicht verwunderlich, dass sie eine enge Zusammenarbeit mit allen örtlichen Betrieben anzustreben gedenkt. Es sei für die Schüler von Vorteil, eine gute wohnortnahe und individuelle Schulbildung absolvieren zu können, ohne dass sie in entfernte „Schulzentren gekarrt werden müssen“. Für Rotraud Neubauer handelt es sich bei der Werkrealschule um eine „sehr praxisnahe Schulform“, die den Schülern schlussendlich auch einen engen Bezug zur Region ermöglicht.

„Schule kann dazu beitragen, jungen Menschen den Bezug zur heimatlichen Region nahezubringen und somit auch einer Landflucht entgegenzuwirken“, meinte die Rektorin. Dies solle aber nicht so verstanden werden, dass keiner der Schüler in Richtung Studium gehen soll. Im Gegenteil: „Jeder, der die Schule nach der zehnten Klasse verlässt, soll je nach Fähigkeiten den Weg mit den besten Perspektiven gehen“, hob die künftige Rektorin hervor.

Bewahren, stärken und ausbauen

Rotraud Neubauer kommt mit neuen Ideen, will aber das bestehende System „nicht am ersten Tag umkrempeln“. Wie der künftige Weg aussehen könnte, soll mit dem Konrektor und den Fachlehrern diskutiert und entschieden werden. „Gutes zu bewahren, zu stärken und auszubauen soll im Mittelpunkt stehen.“ Als erfreulich wertete sie die Signale der Bürgermeister, Fachräume der Schule auf den neuesten Stand bringen zu wollen.

„Das Schulleitungsteam ist wieder komplett und die Anmeldezahlen stimmen – somit sind wir auf einem richtig guten Weg“, betonte Bürgermeister Tobias Gantert in seiner Funktion als Schulträger und fügte an, dass mit Rotraud Neubauer, dem neuen Kopf an der Spitze, die Schlüchttal-Schule sich in eine positive Zukunft weiterentwickeln werde. Mit der neuen Rektorin wird übrigens zum ersten Mal eine Frau an der obersten Spitze der Schulen in Grafenhausen und Ühlingen-Birkendorf stehen. Auch Bürgermeister Christian Behringer freute sich nicht nur über die Besetzung der Rektorenstelle, sondern auch über die Zusage des Schulamtes, dass der Schlüchttal-Schule ein Bestandsschutz gewährt werden soll.