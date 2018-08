von Wolfgang Scheu

Motorenlärm in der Wutachschlucht bei Holzschlag in der Nähe der Stallegger Brücke – wenn das der Wutachranger wüsste. Mit Enduro-Maschinen gehen die Biker den Stich zu den Stallegger Höfen an, der Motorenlärm ist unüberhörbar.

Doch sie dürfen das, Ranger Martin Schwenninger weiß Bescheid. Die Motorradfahrer führen die Mountainbiker der „Rothaus Bike Giro" an, die in Grafenhausen gestartet waren.

Aufstieg zu den Stallegger Höfen Richtung Rötenbach. Manch einer hat noch Luft zum Lächeln. Bilder: Wolfgang Scheu

Mitglieder der Nationalmannschaft mit dabei

Die Elite der Mountainbiker und viele Hobbyfahrer waren unterwegs bei der zweiten Auflage der "Rothaus Bike Giro". Die dritte Tagestour führte von Grafenhausen über Gündelwangen und Holzschlag, dann wurde auf dem Weg nach Rötenbach die Wutachschlucht durchquert.

Sogar Mitglieder der Nationalmannschaft nutzten die „perfekte Trainingsmöglichkeit auf den vier anspruchsvollen Etappen, statt immer nur im Kreis zu fahren“ (Nationaltrainer Peter Schaupp) kurz vor der Weltmeisterschaft.

Veranstalter Rick Sauser (Sauser Event) und der Grafenhausener Bürgermeister Christian Behringer saßen am Samstagnachmittag im Rennbüro und starrten gebannt auf den Bildschirm.

Bürgermeister Christian Behringer und Rick Sauser verfolgen das Rennen am Computer.

Viele Helfer ziehen an einem Strang

„Spitze zehn Kilometer vor Ziel“, gibt Sauser an alle Helfer am Funkgerät durch. Jeder weiß, was zu tun ist, alles klappt wie am Schnürchen.

„Die Veranstaltung ist angekommen, das neue Format des Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald ist super, es braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis es völlig etabliert ist“, schwärmt Sauser.

Gute Stimmung herrschte im Fahrerlager am Sonntag. Man gönnte sich Entspannung im Liegestuhl.

Bürgermeister Behringer voller Vorfreude

Bürgermeister Christian Behringer freut sich, dass in diesem Jahr zwei Renntage in Rothaus und damit in seiner Gemeinde stattfanden. „Die Region ist hautnah an der Veranstaltung“, sagt er, und er weiß natürlich, dass der touristische Wert für die Region groß ist.

Behringer dankte den vielen Helfern der Feuerwehr und der Grafenhausener Vereine, ohne die eine solche Veranstaltung gar nicht möglich wäre.

