von Wilfried Dieckmann

„Kommunen sind nachhaltig unterwegs, gehen ihren Weg und nehmen die Bevölkerung mit.“ Das sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) aus Lauchringen, bei ihrem Besuch in Grafenhausen.

Dies habe nicht nur der internationale Klimakongress für Kommunen in Heidelberg, sondern auch die Besichtigung der Nahwärmezentrale von Grafenhausen gezeigt. Neben einer Diskussionsrunde mit politisch Interessierten stand auch ein Informationsbesuch im neuen Ärztehaus auf der Tagesordnung.

Wasser und Wärme für 180 Gebäude

Die Nahwärmezentrale in Grafenhausen kann sich sehen lassen. Vier Kessel mit je 500 Kilowatt Leistung versorgen rund 180 Gebäude mit heißem Wasser und Wärme. „Bei einem kalten Winter sind die Kapazitätsgrenzen erreicht“, erläuterte Bürgermeister Christian Behringer. Um Spitzenlasten abzudecken, wurde bisher mit einem Heizkessel in der Schlüchttal-Schule zusätzlich Wärme erzeugt.

Rita Schwarzelühr-Sutter trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde Grafenhausen ein. | Bild: Wilfried Dieckmann

Dies wird künftig eine Pellet-Holzvergasungsanlage, die derzeit neben dem Feuerwehrgerätehaus entsteht und von einem Investor betrieben wird, übernehmen. Eine Anlage, die nicht nur Spitzenlast, sondern auch im Sommer die komplette Grundlast abdecken soll. „Außerhalb der Heizperiode können die Kessel in der Zentrale komplett abgeschaltet werden“, hob Behringer hervor.

Anlage beeindruckt die Politikerin

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter zeigte sich von der Nahwärmezentrale beeindruckt. Bereits die internationale Klimakonferenz in Heidelberg, bei der Kommunen im Mittelpunkt standen, habe in den Diskussionsrunden deutlich gezeigt, dass Gemeinden nachhaltig unterwegs seien.

„Hier vor Ort lässt sich Theorie in der Praxis nachvollziehen, wie ein nachhaltiger Weg aussehen kann und wie Klimaschutz von der Bevölkerung mitgetragen wird“, so die Staatssekretärin. Als ein faszinierendes Schauspiel erwies sich der Blick in die Brennkammer eines Heizkessels, den Oliver Haberstroh, technischer Leiter der Nahwärmeanlage, ermöglichte.

Gemeinsam mit Gemeinderäten

Bei dem kurzen Blick in die Feuersglut wurde die Dimension der Hitzeentwicklung deutlich. An der Besichtigungstour nahmen auch Gemeinde- und Ortschaftsräte teil. Auch im Hinblick auf die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes sei die Nahwärme nicht unwichtig.

Noch in diesem Jahr wird ein Betrieb, der nach Angaben des Rathauschefs, auch 50 neue Arbeitsplätze schaffen werde, zusätzlich an die Nahwärme angeschlossen. Bei künftigen Kaufverträgen in neuen Baugebieten werde auch vertraglich ein Anschluss an die zentrale Heizanlage vorgeschrieben.

Zukunftsorientiertes Gestaltungsmittel

Für die Staatssekretärin ist dies ein sinnvoller Weg: „Hier haben Kommunen ein wichtiges, zukunftsorientiertes Gestaltungsmittel“, betonte Rita Schwarzelühr-Sutter. Die Staatssekretärin ist sich sicher, dass auch mit dem neuen Ärztehaus für die Nachhaltigkeit ein deutliches Zeichen gesetzt wurde. Nur so könnten schlussendlich auch in der Zukunft Ärzte für den ländlichen Raum gewonnen werden.

Eintrag ins Goldene Buch

Weiterhin stand bei dem Besuch der Staatssekretärin eine Diskussionsrunde auf der Tagesordnung. Die Themen reichten von der Subventionspolitik in Sachen Landwirtschaft bis hin zur Entwicklung von Schule und Kindergarten. Rita Schwarzelühr-Sutter beantwortete alle Fragen umfassend. Abschließend trug sich die Abgeordnete noch ins Goldene Buch der Gemeinde ein.