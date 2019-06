von Dorothée Kuhlmann

Zum 15. Mal starteten Läufer beim Schlüchtseelauf des Skiclubs Rothaus. Insgesamt 187 Teilnehmer aus der näheren und auch etwas weiteren Umgebung waren zu dem sportlichen Ereignis an den Schlüchtsee gekommen. „Das sind gut ein Drittel mehr als im letzten Jahr“, freute sich Vereinsvorstand Marco Jäger.

Viele der Teilnehmer sind Wiederholungstäter, für die der Schlüchtseelauf zum Jahresprogramm gehört. Auch Werner Meyer, mit 78 Jahren der älteste Teilnehmer, war beim Walking-Wettbewerb schon zum wiederholten Male mit dabei. Bei eher etwas verhaltenen Temperaturen, die jedoch für die aktiven Sportler angenehm waren, starteten gegen elf Uhr zunächst der kurze Hauptlauf und die Walker. „Wir haben die Zeitabfolge der Läufe in diesem Jahr verändert, um bis zum Schluss möglichst viel Publikum für die Läufe zu haben“, erklärte Vereinsvorsitzender Marco Jäger.

So startete der Hauptlauf nach den Bambini praktisch als mittlerer Lauf. Danach folgten noch die Schüler- und Jugendläufe. Auch die Abstände zwischen den Läufen waren verkürzt worden. Das Konzept ging auf. Bis zum Schluss waren trotz des etwas trüben und kühlen Wetters viele Besucher da. „Auch die Teilnehmer waren zufrieden mit dem strafferen Zeitablauf“, freute sich Marco Jäger. Dank der guten Organisation durch Nicole Lehmann, Manfred Jäger und Marco Jäger und mithilfe moderner Technik klappte auch alles wie am Schnürchen.

Start des Hauptlaufs: Hier galt es, 11,8 Kilometer zu absolvieren. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Manche der Teilnehmer zeigten schon eine gehörige Portion Ehrgeiz. Für den 11,8 Kilometer langen Hauptlauf muss auch schon trainiert werden. Und die etwa 20 Rothaus Runners sind auch bei jedem Wetter mit ihrem Trainer Michael Jäger unterwegs. Bei den Bambini allerdings galt es erst einmal, die Strecke zu schaffen. Die dreijährigen Zwillinge Aaron und Iwan Christ waren die jüngsten Teilnehmer des diesjährigen Schlüchtseelaufes. Und am Ende des sportlichen Tages wartete auf die Teilnehmer dank großzügiger Sponsoren noch eine Tombola mit schönen Preisen.

An der Veranstaltung nahmen auch wieder Mitglieder des TuS Lauftreff, Bonndorf, teil. Familie Otteny räumte dabei gleich drei Pokale ab, wobei Raphael Otteny einmal mehr eine herausragende Leistung geboten hat. Er schaffte einen Schnitt von 3.58 Minuten je Kilometer, eine Top-Geschwindigkeit auf dieser nicht einfachen Strecke. Aber auch sein Zwillingsbruder Steffen und Mutter Sabine konnten auf der kurzen Strecke jeweils den zweiten Platz erringen und somit die 3-Pokale-Sammlung komplett machen. Und auch Klaus-Martin Winter konnte in seiner Altersklasse (Senioren 60 bis 90) den ersten Platz erringen. Ferner waren bei den Schülern vier Mitglieder des TuS Bonndorf an den Start gegangen.

