Grafenhausen Ralf Rosa und Peter Fechtig aus Grafenhausen gewinnen Schneeskulpturenwettbewerb

Die zwei Grafenhausener Ralf Rosa und Peter Fechtig haben beim Schneeskulpturenwettbewerb in Ischgl (Tirol) die Jury überzeugen können: Mit einem frechen und provokativen "One Night Schlumpf" aus Eis und Schnee.

Beim diesjährigen 25. Schneeskulpturenwettbewerb „Formen in Weiß“ kreierten neun internationale Künstlerpaare vom 8. bis 12. Januar ihre Kunstwerke zu den Mottos der vergangenen 24 Jahre. Ralf Rosa und Peter Fechtig aus Grafenhausen konnten mit ihrer Skulptur „One Night Schlumpf“ das Motto „Comic Helden“ aus dem Jahr 2000 erfolgreich umsetzen und die Jury überzeugen und den Wettbewerb nach 2011 und 2013 zum dritten Mal gewinnen.

Comic Helden, Alltagsgegenstände oder Stars in Ischgl – in diesem Jahr waren den Künstlern bei der Auswahl ihrer Figuren (fast) keine Grenzen gesetzt, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Zum 25. Bestehen des Schneeskulpturenwettbewerbs „Formen in Weiß“ ließen die Künstler aus Deutschland, der Schweiz und Italien die Themen der vergangenen 24 Jahre wieder aufleben. Die neun Schneefiguren entstanden in nur fünf Tagen aus 50 Tonnen Schnee. Die eisigen Kunstwerke können noch bis zum 1. Mai bewundert werden, bis dahin sei Schneesicherheit in der Silvretta Arena garantiert.

Die Jury zeigte sich von den Interpretationen beeindruckt und nahm mit der Fertigstellung die neun Schneekunstwerke, die teilweise bis zu zehn Meter hoch waren, genau unter die Lupe. Ralf Rosa und Peter Fechtig aus Grafenhausen trafen mit „One Night Schlumpf“ den Geschmack der Preisrichter und durfte sich über den ersten Preis freuen. Im Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz lag die Figur „Espresso Italiano“ des Teams Stefano Begher und Vladimiro Tessaro aus Italien knapp vor der Skulptur „Helene Fischer 2018“ des Teams Ivo Piazza und Reiner Kasslatter ebenfalls aus Italien.

„Es hat in diesem Jahr wirklich perfekt gepasst: Raum, Schnee und Wetter und so hat es mit unserer acht Meter langen und fünf Meter hohen Schneeskulptur zum ersten Platz gereicht, was beim Schneeskulpturenwettbewerb in Ischgl noch keinem anderen deutschen Künstlerteam gelang“, freut sich Ralf Rosa. Nach wechselhaftem Wetter, unter der Woche mussten er und seine Partner Peter Fechtig wegen eines Föhnsturms unterbrechen. Zum Wochenende gab es aber stahlblauen Himmel. „Wir waren uns einig, es war unsere gelungenste Skulptur in den 20 Jahren, die wir dabei sind. Es war aber auch der kompakteste Schnee, den wir in den ganzen Jahren hatten und ich würde fast sagen, dass wir uns nahe am Limit für die gewaltige Skulptur in der knappen Zeit bewegten, die Luft in der Höhe ist doch schon spürbar dünner“, berichtet der Grafenhausener Künstler.

Der Entwurf für die ungewöhnliche Schneeskulptur stammt vom Wettbewerb aus dem Jahr 2000 mit dem Thema „Comic Figuren”. Damals war er den Verantwortlichen scheinbar noch zu frech, aber die Resonanz des Publikums gab ihnen dieses Jahr Recht. „Wir haben nicht eine negative Meinung gehört, ganz im Gegenteil, einige Skifahrer ließen sich küssend vor der Skulptur fotografieren. So haben wir in unsere ironische Skulptur den gewissen Ruf diverser Alpenmetropolen eingebaut, aber gleichzeitig ein Statement gegen alle Weinsteins dieser Welt gesetzt und ich muss gestehen, wir haben wirklich die Kommentare vieler der täglich etwa 25 000 Skifahrer genossen!“

Der Preis sei auch eine schöne Überleitung zu der Schneeskulpturen-Veranstaltung in Bernau im Hochschwarzwald, die vom 25. bis 28. Januar – so das Wetter will – stattfinden wird.

